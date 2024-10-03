Все мужчины имеют этот знак на теле: парень поразил Сеть одним сходством

Маленькая отметка на руке парня удивила сотни тысяч пользователей.

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Сходству веснушек на руках у мужчин есть научное объяснение / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

В TikTok пользователи открывают немало новой интересной информации, а порой она шокирует. Так парень по имени Дилан под ником @dylanbaseball07 опубликовал видео, где показал веснушку на левой руке. Он отметил, что многие его знакомые мужчины имеют такую же самую метку в том же месте.

"Возможно, я только что открыл что-то невероятное, что доказывает, что людей создает правительство. Ребята, сделайте дуэт и проверьте, есть ли у вас эта веснушка на руке. Я гарантирую, что она у вас есть, вот здесь", - озвучил он.

Это видео стало вирусным и заставило многих пользователей мужского пола проверить свои руки, после чего они были удивлены, обнаружив, что также имеют такие же веснушки.

видео дня

Смотрите видео о веснушке на руке у мужчин, которое завирусилось в Сети:

Как пишет The Mirror, этому сходству есть научное объяснение. Появление веснушек обусловлено генетическими факторами, влиянием окружающей среды и образом жизни.

Веснушки обычно появляются на участках тела, которые больше всего подвергаются солнечному излучению, таких как лицо, плечи и руки. Ультрафиолетовое излучение солнца стимулирует меланоциты к выработке большего количества меланина, что приводит к появлению веснушек.

Таким образом, регулярным воздействием солнца можно объяснить, почему веснушки появляются на похожих частях тела у разных людей, и почему мужчины обнаруживают их в похожих местах.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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