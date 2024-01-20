Вы годами делали неправильно: врач назвала самый лучший способ чистки ушей

Главред выяснил, как правильно чистить уши и почему не стоит использовать ушные палочки.

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Как правильно чистить уши - как избавиться от ушной пробки / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Серная пробка в ухе возникает незаметно и обычно долго не дает о себе знать. Чистка ушей может быть важной частью личной гигиены, но важно делать это осторожно, чтобы избежать повреждений или инфекций.

Как правильно чистить уши?

Лор Юлия Бойко отмечает, что ушная сера (воск) образуется в результате естественного процесса очистки уха. Он помогает сохранять ушной канал влажным, защищает от бактерий и инфекций, а также предотвращает раздражение кожи.

Процесс образования ушной серы отличается у каждого человека. Некоторые люди могут производить больше ушной серы, чем другие, и это может быть вызвано генетикой, уровнем активности желез или естественными свойствами их кожи.

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Нормальной считается, когда ушная сера выходит из уха сама с помощью естественных движений челюсти во время еды и речи.

Это означает, что слуховой проход самоочищается. Поэтому, по словам врача, нет необходимости использовать ватные палочки. Достаточно промыть уши во время купания и вытереть их полотенцем.

Смотрите видео о том, как правильно чистить уши:

Почему нельзя использовать ватные палочки

Врач говорит, что использование ватной палочки вызывает накопление серы в слуховом проходе. При этом образуется серная пробка, что в конечном итоге приводит к закладыванию уха. Юлия Бойко указывает, что в таком случае необходимо обратиться к врачу, чтобы безопасно избавиться от серной пробки.

Как почистить ушки малышу

Врач указывает на то, что основное правило при чистке ушей детям - делать все максимально деликатно и осторожно. Уши детей еще не до конца развиты, поскольку слуховой проход очень узкий, а хрящевая оболочка хрупкая.

Также врач акцентирует внимание на том, что оргиназм человека обладает способностью к самоочищению, поэтому максимум, что родители могут сделать, чтобы почистить уши младенцу - это протереть раковину и складки за ней.

Как нельзя чистить уши

Лор Виталина Беспрозванная в своем Instagram перечислила 5 вещей, которые никогда не стоит делать:

Чистка ватными палочками и другими предметами (особенно для детей);

"Прогревание" уха чем-то теплым (соль, песок, яйца) против воспаления;

Использовать свечи, перекись или камфорное масло для очистки пробок;

Прокапывать ухо без согласования с врачом.

Эксперты отметили, что все это может только навредить здоровью и принести неудобства и негативные последствия.

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