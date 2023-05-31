"Я думала она шутит": женщина хочет назвать дочь самым ужасным именем в мире

Женщина хочет назвать своего ребенка так, как говорят о Люцифере. Все пытаются её отговорить.

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Женщина хочет назвать дочь прозвищем Люцифера / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Женщина оказалась практически изгнанной из собственной семьи из-за того, что она просто хотела спасти племянницу от ужасного имени, которое ей хотели дать родители. Родственники обвинили женщину в ревности из-за её честных советов. Об этом сообщает Mirror.

У двоюродной сестры женщины родится дочь. Всю беременность женщина намекала на имя и лишь недавно призналась, как именно хочет назвать ребенка. Имя было связано с тем, что приносят дети в этот мир.

"Моей первой догадкой было что-то нормальное, например, Хоуп. Я полагал, что дети приносят надежду в мир. В любом случае, ничто не могло подготовить меня или мою семью (мою маму, братьев и сестер) к тому, что она планировала", - говорит женщина.

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Оказалось, что сестра говорила совсем о другом имени. Она захотела ребенка назвать Несущим светом с прозвищем Брингс. Стоит отметить, что именно "Несущий свет" - это второе имя Люцифера. Однако женщину это даже не смущало и она не хотела принимать никакие другие советы.

"Я узнала, что изначально она выбрала несколько других имен. Эти имена немного лучше, чем Несущий Свет. У нее были Андромеда, Кассиопея и Старр, чтобы назвать несколько. Я спросила ее, почему ей не нравятся эти имена, и она только пожала плечами", - говорит женщина.

Пользователи соцсетей посоветовали женщине быть рядом с племянницей, когда ребенка начнут оскорблять в школе.

"Это ужасное имя и над ребенком будут безжалостно издеваться в школе", - говорит пользователь.

Напомним, Главред сообщал о том, что начальница уволила тренера по гимнастике из-за того, что у женщины было плохое самочувствие. Её лишили работы прямо в тот момент, когда она была в отделении неотложной помощи. Потом женщина решила отомстить начальнице и в итоге её бизнес развалился.

Также мы рассказывали о том, что женщина дала своему новорожденному ребенку странное имя - Зациан. Всё произошло в тот момент, когда её брат играл в игру о покемонах и предложил дать ребенку имя одного из персонажей.

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