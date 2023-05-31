УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

"Я думала она шутит": женщина хочет назвать дочь самым ужасным именем в мире

Ангелина Подвысоцкая
31 мая 2023, 12:39 обновлено 31 мая, 12:42
143
Женщина хочет назвать своего ребенка так, как говорят о Люцифере. Все пытаются её отговорить.
женщина, ребенок
Женщина хочет назвать дочь прозвищем Люцифера / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Женщина оказалась практически изгнанной из собственной семьи из-за того, что она просто хотела спасти племянницу от ужасного имени, которое ей хотели дать родители. Родственники обвинили женщину в ревности из-за её честных советов. Об этом сообщает Mirror.

У двоюродной сестры женщины родится дочь. Всю беременность женщина намекала на имя и лишь недавно призналась, как именно хочет назвать ребенка. Имя было связано с тем, что приносят дети в этот мир.

"Моей первой догадкой было что-то нормальное, например, Хоуп. Я полагал, что дети приносят надежду в мир. В любом случае, ничто не могло подготовить меня или мою семью (мою маму, братьев и сестер) к тому, что она планировала", - говорит женщина.

видео дня

Оказалось, что сестра говорила совсем о другом имени. Она захотела ребенка назвать Несущим светом с прозвищем Брингс. Стоит отметить, что именно "Несущий свет" - это второе имя Люцифера. Однако женщину это даже не смущало и она не хотела принимать никакие другие советы.

"Я узнала, что изначально она выбрала несколько других имен. Эти имена немного лучше, чем Несущий Свет. У нее были Андромеда, Кассиопея и Старр, чтобы назвать несколько. Я спросила ее, почему ей не нравятся эти имена, и она только пожала плечами", - говорит женщина.

Пользователи соцсетей посоветовали женщине быть рядом с племянницей, когда ребенка начнут оскорблять в школе.

"Это ужасное имя и над ребенком будут безжалостно издеваться в школе", - говорит пользователь.

Напомним, Главред сообщал о том, что начальница уволила тренера по гимнастике из-за того, что у женщины было плохое самочувствие. Её лишили работы прямо в тот момент, когда она была в отделении неотложной помощи. Потом женщина решила отомстить начальнице и в итоге её бизнес развалился.

Также мы рассказывали о том, что женщина дала своему новорожденному ребенку странное имя - Зациан. Всё произошло в тот момент, когда её брат играл в игру о покемонах и предложил дать ребенку имя одного из персонажей.

Другие новости:

имена ребенок интересные новости женские имена
Реклама

Главное за день

Пригожин будет дерибанить Россию и начнет рвать слабого Путина – Игорь Яковенко

Пригожин будет дерибанить Россию и начнет рвать слабого Путина – Игорь Яковенко

12:00 Эксклюзивы
"Нужно мстить лично Путину": Данилов ответил на угрозы Кадырова

"Нужно мстить лично Путину": Данилов ответил на угрозы Кадырова

11:48 Политика
Зеленский и Путин поедут на переговоры в Турцию в ближайшее время - Hürriyet

Зеленский и Путин поедут на переговоры в Турцию в ближайшее время - Hürriyet

11:24 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:39

"Я думала она шутит": женщина хочет назвать дочь самым ужасным именем в мире

12:22

Астролог назвал самый опасный день июня 2023 со взрывами и землетрясениямиВидео

12:20

При содействии Favbet Foundation ВСУ получили 120 авто

12:00

Пригожин будет дерибанить Россию и начнет рвать слабого Путина – Игорь ЯковенкоЭксклюзив

11:59

"Клубничная" луна в июне: что суперлуние означает для вашего знака зодиакаВидео

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - КоваленкоРФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - Коваленко
11:53

В Сети узнали, о чем Патрушев предупредил Путина после атаки дронов на МосквуВидео

11:50

Большинство не сможет справиться с загадкой: нужно найти 15 котов на рисунке

11:48

"Нужно мстить лично Путину": Данилов ответил на угрозы КадыроваВидео

11:46

ВСУ готовят мощный контрудар: РФ в панике "затыкает дыры" в обороне – экспертВидео

Реклама
11:40

Назло хейтерам: Потап вернулся к Насте Каменских в Украину

11:24

Зеленский и Путин поедут на переговоры в Турцию в ближайшее время - Hürriyet

11:10

У блогерши Вороновой, которая снимала работу ПВО, проходят обыски

10:58

ВСУ перехватили инициативу на фронте: у РФ нет успехов за май — разведка Британии

10:57

Премьер Грузии оскандалился, назвав "настоящую причину" нападения РФ на УкраинуВидео

10:49

В боях за Украину погиб отец троих детей из Тернопольской области

10:29

Гороскоп на июнь 2023 года: что можно и нельзя делать, чтобы не нарушить гармониюВидео

10:25

Головоломка на проверку IQ: нужно найти двух антилоп за 5 секунд

10:21

Без химии и мучений: как избавиться от пырея народным средствами

09:52

Война перекидывается в РФ, это единственный способ ее завершения – ПодолякВидео

09:51

Полевой командир из РФ "Цезарь" готовит тысячи "штыков" для атаки на Москву — Times

Реклама
09:25

Гороскоп Таро на июнь 2023: Ракам - борьба, Львам - рост, Девам - бессонница

09:22

В США анонсировали "впечатляющее" контрнаступление ВСУ в ближайшие дни - Politico

09:05

Будет даже вкуснее: что добавляют в кофе вместо молока

08:41

РФ может бить по Украине Искандерами и ракетами С-400 из Беларуси — эксперт

08:38

Россияне больше не чувствуют себя безнаказаннымимнение

08:00

Украина и союзники планируют мирный саммит без РФ - The Wall Street JournalВидео

07:28

Ограничены возможности для мести: почему Путин преуменьшил значение атаки дронов на Москву

06:54

Мощный взрыв был слышен за несколько километров: на Кубани горел Афипский НПЗВидео

06:20

Кто стоит за налётом на Москвумнение

05:55

Что добавляет возраст женщине после 40 лет: 8 вещей, которые нужно исправить

05:38

Гороскоп на июнь 2023 для Тельцов: кризис, неожиданные расходы и удача в любвиВидео

04:30

Астролог назвал благоприятные дни для поездок в первый месяц летаВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 31 мая

03:10

Оскароносный бывший Мадонны Шон Пенн поймался на свидании с украинской актрисой

02:40

За неделю-полторы РФ может прекратить ракетные атаки – КоваленкоВидео

01:30

До 25 лет: в Украине уменьшили предельный возраст призывников

00:07

"Есть много людей, которые рады": Собчак прокомментировала атаку дронов на Москву

30 мая, вторник
23:50

Подоляк высмеял россиян, объявивших в розыск Залужного и СырскогоВидео

23:49

В России скончался актер популярных сериалов

23:12

"Киев – непокоренная цель": частота вражеских атак на столицу скоро снизится - ГУРВидео

Реклама
22:59

Эксперт рассказал, сколько у России есть запаса держаться на позициях в БахмутеВидео

22:56

Лето будет самым богатым для вас: приметы на 1 июня и что нельзя делатьВидео

22:07

"Ігорович" – неправильно: Авраменко удивил объяснением, как теперь надо писать отчествоВидео

22:00

Налетят грозы: в Украине сильно изменится погодаВидео

21:55

Фаворит Холостячки после гей-свадьбы совершил экстремальное бьюти-преображение

21:25

Почему 31 мая нельзя никому давать ключи от дома: приметы и запретыВидео

21:15

Путину приготовиться: США вводят новые санкции против РФВидео

21:02

"Нападение" дронов на Москву: США не одобряет атаки по российской территорииВидео

21:02

"Границы времен Ивана Калиты": россиян начали готовить к сокращению территорий РФ - ПодолякВидео

21:01

За что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон - мнение экспертаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять