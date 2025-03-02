Загадка для самых умных: надо найти "странного" кота за 5 секунд

Один из котов отличается от всех остальных, именно этим он и "странный". Надо найти его максимально быстро.

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Надо найти "странного" кота за 5 секунд/ jagranjosh

Некоторые головоломки кажутся легкими только на первый взгляд, а при более детальном ознакомлении становится понятно, что отгадка скрывается гораздо дальше, чем мы ожидали.

Но хоть разгадывать такие загадки очень непросто, такое занятие очень полезно для мозга - оно улучшает внимательность и наблюдательность, учит применять все свои интеллектуальные способности, концентрироваться на важном и не отвлекаться в ответственный момент.

Следующая загадка ставит нам условие отыскать "странного" кота, пишет jagranjosh.

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"Почему он странный?", - наверняка сразу спросите вы. Потому что он отличается от всех остальных котов, изображенных на рисунке, и не "вписывается" в общую картину.

А вот по каким именно признакам он отличается - именно это вам предстоит выяснить самостоятельно. Нужно будет очень внимательно осмотреть каждый уголок картинки, ведь трудно будет сразу догадаться, какая именно мелочь может натолкнуть на правильный ответ.

При этом на задание дается всего 5 секунд, поэтому придется спешить.

Надо найти "странного" кота за 5 секунд/ jagranjosh

Но не стоит расстраиваться, если вам не удалось справиться с загадкой настолько быстро. Если не удается уложиться в этот промежуток времени, тогда можете просто продолжать поиски, не обращая внимание на время.

Когда справитесь с заданием, можете проверить правильность своего ответа, взглянув на рисунок внизу. На нем красным кругом обозначен кот, который отличается от всех остальных.

У одного из котов нет одной задней лапы/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно угадать, чем отличаются два дедушки - загадка для людей с идеальным зрением. Если вы хотите проверить свою внимательность, то можете попробовать справиться со сложной головоломкой на поиск отличий.

Также ранее мы рассказывали о загадке для самых умных, в которой надо найти, где 3 отличия между изображениями мужчины. Только самые внимательные люди смогут заметить и распознать несколько удачно скрытых отличительных деталей.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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