Женщина делала маникюр в течение многих лет — теперь она едва может двигать руками

В итоге она поклялась навсегда отказаться маникюра и предупредила других о возможных последствиях.

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Женщина испытывает проблемы с ногтями из-за маникюра / SWNS

Женщина, у которой после маникюра остались изуродованные кончики пальцев, отчаянно пытается выяснить причину своего загадочного состояния.

36-летняя Лиза Дьюи делала гелевый маникюр в течение многих лет без каких-либо проблем - до недавнего времени, когда у нее появилась сильная боль и воспаление, а ногти начали отпадать, пишет Nypost.

"Я боялась, что потеряю весь палец", - рассказала женщина.

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Боль началась в феврале, когда она заметила, что свежий маникюр воспалился, а лак отслаивается от ногтей. Тогда врачи поставили ей диагноз - бактериальная инфекция.

Боль и признаки инфекции вроде бы прошли, поэтому в апреле она снова сделала маникюр, решив вместо этого попробовать акриловые ногти. Ужасно, но через несколько дней ее ногти начали отслаиваться от ногтевого ложа. Ей было так больно, что она едва могла двигать руками.

Последствия аллергии / скриншот

Ее беспокойство усилилось, когда вскоре ногтевое ложе стало фиолетовым, что заставило ее заподозрить, что у нее развилась аллергия на средства для ногтей.

В итоге женщина поклялась навсегда отказаться маникюра и предупредила других о реакции, которую могут вызвать средства для маникюра.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что подросток, объявленный мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним. 16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание. Мальчика на веревке спустили вниз и в течение двух часов пытались спасти. В результате его признали мертвым.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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