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Женщина смешала соль и моющее средство: ее видео набрало 8 млн просмотров

Сергей Кущ
16 июня 2023, 08:36 обновлено 16 июня, 08:36
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Она рассказала, почему нужно смешивать соль с жидкостью для мытья посуды, и результаты оказались потрясающими.
Женщина показала, что будет если смешать соль и средство для мытья посуды
Женщина показала, что будет если смешать соль и средство для мытья посуды / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Уборка может быть нелегкой задачей, особенно когда дело приходится иметь с жирными пятнами или же пригоревшими сковородками и кастрюлями. Чаще всего для достижения желаемых результатов приходится использовать комбинацию чистящих средств.

Автор YouTube-калала "Simple & fast" решила убить сразу несколько зайцев - она рассказала, почему нужно смешивать соль с жидкостью для мытья посуды, и результаты оказались потрясающими. Кстати, ее видео посмотрело уже более 8 миллионов человек!

По ее словам, этот простой, но эффективный бытовой трюк показал ей владелец отеля. Теперь она делится своим опытом с другими.

Вот что вам понадобится:

  • 1 чашка жидкости для мытья посуды по вашему выбору
  • 1 столовая ложка соли
  • 2 столовые ложки пищевой соды
  • 1 чашка воды
  • Чистый и пустой контейнер

Начинаем смешивать

Прежде всего, нужно взять миску и мерный стакан. Отмерьте чашку жидкости для мытья посуды и перенесите ее в миску. Затем отмерьте чашку воды и добавьте ее в миску. После этого добавьте две столовые ложки соли, а затем столовую ложку пищевой соды.

Убедитесь, что все хорошо перемешано. Возьмите чистый и пустой контейнер и перелейте в него раствор.

Почему этот чистящий раствор настолько эффективен?

Причина в трех компонентах, которые вы смешали вместе. Мы все знаем назначение жидкости для мытья посуды. Пищевая сода, с другой стороны, является проверенным и универсальным чистящим средством.

Она может эффективно нейтрализовать запахи, удалять пятна и даже действовать как мягкий абразив для трудновыводимых пятен. Соль же обладает абразивными свойствами.

Как это работает?

Все, что вам нужно сделать, это взять губку, налить чистящее средство и намылить посуду или раковину. Не стоит забывать, что вы также можете использовать это средство для чистки кухонной плитки.

Как работает средство
Как работает средство / скриншот с видео

Вы также можете сделать отдельную бутылку этого удивительного чистящего средства и использовать ее для ванной комнаты.

Смотрите видео о том, как создать эффективное чистящее средство из простых ингредиентов:

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