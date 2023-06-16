Женщина смешала соль и моющее средство: ее видео набрало 8 млн просмотров

Уборка может быть нелегкой задачей, особенно когда дело приходится иметь с жирными пятнами или же пригоревшими сковородками и кастрюлями. Чаще всего для достижения желаемых результатов приходится использовать комбинацию чистящих средств.
Автор YouTube-калала "Simple & fast" решила убить сразу несколько зайцев - она рассказала, почему нужно смешивать соль с жидкостью для мытья посуды, и результаты оказались потрясающими. Кстати, ее видео посмотрело уже более 8 миллионов человек!
По ее словам, этот простой, но эффективный бытовой трюк показал ей владелец отеля. Теперь она делится своим опытом с другими.
Вот что вам понадобится:
- 1 чашка жидкости для мытья посуды по вашему выбору
- 1 столовая ложка соли
- 2 столовые ложки пищевой соды
- 1 чашка воды
- Чистый и пустой контейнер
Начинаем смешивать
Прежде всего, нужно взять миску и мерный стакан. Отмерьте чашку жидкости для мытья посуды и перенесите ее в миску. Затем отмерьте чашку воды и добавьте ее в миску. После этого добавьте две столовые ложки соли, а затем столовую ложку пищевой соды.
Убедитесь, что все хорошо перемешано. Возьмите чистый и пустой контейнер и перелейте в него раствор.
Почему этот чистящий раствор настолько эффективен?
Причина в трех компонентах, которые вы смешали вместе. Мы все знаем назначение жидкости для мытья посуды. Пищевая сода, с другой стороны, является проверенным и универсальным чистящим средством.
Она может эффективно нейтрализовать запахи, удалять пятна и даже действовать как мягкий абразив для трудновыводимых пятен. Соль же обладает абразивными свойствами.
Как это работает?
Все, что вам нужно сделать, это взять губку, налить чистящее средство и намылить посуду или раковину. Не стоит забывать, что вы также можете использовать это средство для чистки кухонной плитки.
Вы также можете сделать отдельную бутылку этого удивительного чистящего средства и использовать ее для ванной комнаты.
Смотрите видео о том, как создать эффективное чистящее средство из простых ингредиентов:
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