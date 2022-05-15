Борная кислота - залог шикарного урожая огурцов: как применять копеечное средство

Что нужно сделать с огурцами, чтобы получить большой урожай - лайфхак / Коллаж pixabay.com, ua.depositphotos.com

Чтобы получить большой урожай хрустящих и ароматных огурчиков, нужно позаботиться о том, чтобы растение получало все необходимые ему полезные вещества. Важный элемент, который нужен растениям - бор. И решить проблему недостатка этого микроэлемента можно при помощи копеечного средства - речь идет о борной кислоте.

Борная кислота для огурцов - польза

Ученые доказали, что своевременная подкормка огурцов бором ускоряет рост корневой системы, увеличивает количество завязей и приводит к более высокому урожаю.

Кроме того, урожай вырастает более качественным, плоды не деформируются.

Как подкармливать огурцы борной кислотой

Борную кислоту достаточно применить как удобрение трижды:

при замачивании семян;

потом обработать растения в бутонах;

последний этап - обработать растения с завязями.

Перекармливать бором растения нельзя, иначе это только навредит растению: нижние листья пожелтеют, а рост практически остановится.

Когда нельзя удобрять огурцы борной кислотой

Если проводится подкормка другими удобрениями, которые в своем составе уже имеют бор, отдельно вносить этот элемент не рекомендуется.

Если на одной грядке с огурцами у вас посажены кукуруза и бобовые (фасоль и горох), подкормки бором придется исключить. У этих культур возможно отравление бором.

Токсическое действие бора на фасоль обычно проявляется в пожелтении листьев, может проявиться ожог на краях. В тяжелых случаях растения приобретут опаленный вид, а листья могут преждевременно опадать.

Как развести борную кислоту для подкормки огурцов

Для приготовления базового раствора понадобятся 5 г борной кислоты. Порошок нужно разбавить в двух литрах горячей воды и затем добавить 10 литров холодной. Опрыскивать растения один раз в три недели.

Если в раствор добавить 15-20 капель йода, то его можно использовать для профилактики корневой гнили, мучнистой росы и угловой пятнистости.

Если необходимо привлечь опылителей огурцов на пчелоопыляемых сортах и гибридах огурцов, к базовому рецепту необходимо добавить 100 г сахара.

Чтобы цветки огурца не опадали, можно приготовить раствор борной кислоты по такому рецепту: в 10 л воды растворите 2 г перманганата калия, добавьте 2 г порошка борной кислоты. Обработку таким раствором проводят в начале цветения огурцов.

Опрыскивание огурцов борной кислотой проводят либо рано утром, либо после захода солнца, чтобы не подвергнуть листья растения ожогу.

Ранее Главред писал, что посадить рядом с огурцами, чтобы получить большой урожай. В частности, есть несколько культур, которые станут для огурцов идеальными соседями на грядке.

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