Борная кислота - залог шикарного урожая огурцов: как применять копеечное средство

Думаете, чем подкормить огурцы при цветении? Используйте дешевое и эффективное средство - борную кислоту, и тогда из каждого цветка образуется завязь.
Чтобы получить большой урожай хрустящих и ароматных огурчиков, нужно позаботиться о том, чтобы растение получало все необходимые ему полезные вещества. Важный элемент, который нужен растениям - бор. И решить проблему недостатка этого микроэлемента можно при помощи копеечного средства - речь идет о борной кислоте.
Борная кислота для огурцов - польза
Ученые доказали, что своевременная подкормка огурцов бором ускоряет рост корневой системы, увеличивает количество завязей и приводит к более высокому урожаю.
Кроме того, урожай вырастает более качественным, плоды не деформируются.
Как подкармливать огурцы борной кислотой
Борную кислоту достаточно применить как удобрение трижды:
- при замачивании семян;
- потом обработать растения в бутонах;
- последний этап - обработать растения с завязями.
Перекармливать бором растения нельзя, иначе это только навредит растению: нижние листья пожелтеют, а рост практически остановится.
Когда нельзя удобрять огурцы борной кислотой
Если проводится подкормка другими удобрениями, которые в своем составе уже имеют бор, отдельно вносить этот элемент не рекомендуется.
Если на одной грядке с огурцами у вас посажены кукуруза и бобовые (фасоль и горох), подкормки бором придется исключить. У этих культур возможно отравление бором.
Токсическое действие бора на фасоль обычно проявляется в пожелтении листьев, может проявиться ожог на краях. В тяжелых случаях растения приобретут опаленный вид, а листья могут преждевременно опадать.
Как развести борную кислоту для подкормки огурцов
Для приготовления базового раствора понадобятся 5 г борной кислоты. Порошок нужно разбавить в двух литрах горячей воды и затем добавить 10 литров холодной. Опрыскивать растения один раз в три недели.
Если в раствор добавить 15-20 капель йода, то его можно использовать для профилактики корневой гнили, мучнистой росы и угловой пятнистости.
Если необходимо привлечь опылителей огурцов на пчелоопыляемых сортах и гибридах огурцов, к базовому рецепту необходимо добавить 100 г сахара.
Чтобы цветки огурца не опадали, можно приготовить раствор борной кислоты по такому рецепту: в 10 л воды растворите 2 г перманганата калия, добавьте 2 г порошка борной кислоты. Обработку таким раствором проводят в начале цветения огурцов.
Опрыскивание огурцов борной кислотой проводят либо рано утром, либо после захода солнца, чтобы не подвергнуть листья растения ожогу.
Ранее Главред писал, что посадить рядом с огурцами, чтобы получить большой урожай. В частности, есть несколько культур, которые станут для огурцов идеальными соседями на грядке.
Другие новости:
- Как посадить помидоры уникальным немецким способом: урожай будет небывалым
- Это убьет урожай: что категорически нельзя садить рядом с помидорами
- Такому соседу виноград будет рад: что можно и нельзя сажать возле лозы для хорошего урожая
- Что можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие варианты