Будет сиять, как новая: как отмыть чашку от налета - простой, но надежный способ

Чашку можно очистить без труда, если знать, какие средства использовать.

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Как очистить чашку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Если дно ваших чашек для чая и кофе загрязнено - не беда! Есть простой способ очистки, который может вернуть им новый вид, пишет Express.co.uk.

Как отмыть чашку от чайного налета содой

Мытье чашек с пятнами от чая может показаться трудной задачей, но есть простое решение.

Многие комментаторы на Reddit рассказали, что основным средством для удаления пятен с любой чашки является пищевая сода.

"Пятна от чая легко удаляются с помощью пищевой соды и воды, смешанных в пасту; оставьте на 30 минут и вытрите", - сказал один из них.

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Сода - это естественный способ сделать чашки блестяще чистыми.

Какие поверхности можно чистить содой

Издание отмечает, что сода идеально подходит для чистки всех видов поверхностей. Материалы, на которых можно использовать пищевую соду, включают:

дерево;

плитку;

ламинат;

винил.

Смотрите видео, чем можно отчистить чашку от налета:

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Как очистить чайник / Инфографика: Главред

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