Что будет если не промывать рис: делать так нужно не всегда

Главред разобрался, когда промывка риса важна и как это влияет на вкус и текстуру готового блюда.

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Что будет, если не помыть рис перед готовкой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда обязательно промывать рис

Какой рис мыть не нужно

Рис — это универсальный продукт, который подходит как для гарниров, так и для самостоятельных блюд. Но многие задаются вопросом: нужно ли мыть рис перед тем, как варить?

Главред разобрался, когда промывка риса важна и как это влияет на вкус и текстуру готового блюда.

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Почему важно мыть рис?

Мытье риса помогает удалить лишний крахмал, который образуется на поверхности зерен в процессе обработки. Если рис не промыть, крахмал будет делать его липким и вязким, что подходит не для всех блюд, пишет французский портал Sante+.

Если вы готовите, например, плов или рассыпчатый гарнир, лишний крахмал лучше удалить. Так, вопрос "Что будет, если не помыть рис перед готовкой?" можно ответить так: не промытый рис делает блюдо более клейким и мягким, что может не соответствовать желаемой текстуре.

Нужно ли мыть рис перед тем, как варить?

Ответ зависит от вида риса и рецепта:

Белый рис часто промывают, чтобы получить рассыпчатую структуру. Достаточно промыть его в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной.

часто промывают, чтобы получить рассыпчатую структуру. Достаточно промыть его в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Длиннозерный рис (например, басмати или жасмин) обычно также промывают для удаления крахмала и достижения нужной рассыпчатости.

(например, басмати или жасмин) обычно также промывают для удаления крахмала и достижения нужной рассыпчатости. Цельнозерновой рис промывают и часто замачивают на несколько часов перед готовкой для смягчения зерен.

промывают и часто замачивают на несколько часов перед готовкой для смягчения зерен. Короткозерный рис можно не промывать, если его текстура должна быть более липкой (например, для суши или рисовой каши).

Как правильно промывать рис?

Для правильного промывания положите рис в миску, залейте водой и тщательно перемешайте зерна. Затем слейте воду и повторите процесс несколько раз, пока вода не станет почти прозрачной. Это помогает смыть лишний крахмал и гарантирует, что рис сварится до нужной консистенции.

Можно ли не мыть рис перед варкой?

Если вы хотите, чтобы рис получился мягким и липким, вы можете не промывать его перед готовкой. Особенно это актуально для блюд, где нужна более густая текстура, например, ризотто, рисовые каши или десерты. Однако для рассыпчатых гарниров лучше всё же промыть крупу.

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