Что делать, если медленно уходит вода: 3 хитрости, которые точно помогут

Следуя этим простым советам, вы сможете легко и быстро решить проблемы со сливом в вашей раковине или мойке

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Что делать, если медленно уходит вода / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Если вода стала медленно уходить в раковине или мойке, не спешите вызывать сантехника. Существуют эффективные способы решения этой неприятной проблемы, которые вы можете реализовать сами.

Почему медленно уходит вода в раковине?

Для начала убедитесь, что действительно есть проблемы со сливом. Уберите все преграды из раковины, включая сетки-фильтры, и полностью откройте оба крана. Если вода свободно уходит в канализацию, все в порядке. В противном случае, если раковина начинает наполняться медленно, необходимо принять меры.

Потенциальные причины:

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Узкие трубы или неправильный уклон: Строители могли установить слишком узкие трубы или нарушить правильный уклон. В старых домах чугунные трубы могут зарастать ржавчиной, требуя замены.

Строители могли установить слишком узкие трубы или нарушить правильный уклон. В старых домах чугунные трубы могут зарастать ржавчиной, требуя замены. Засор в трубах: Если вода раньше уходила быстро, проблема может быть в засоре, вызванном органическими отложениями, вроде волос, жира и шерсти.

Как убрать засор в раковине?

Химическое растворение:

Используйте специальные жидкости для прочистки труб, растворяющие органические загрязнения. Залейте средство в слив и оставьте на указанное время, затем промойте горячей водой.

Прочистка сифона:

Загляните под раковину и отвинтите сифон. Вытряхните накопившуюся грязь, промойте сифон и уплотнительную прокладку. Проверьте, чтобы ничего не подтекало, после винтования сифона.

Проталкивание вантузом:

Налейте в раковину воды не более трети. Установите вантуз на сливное отверстие и плотно прижмите. Нажимайте на вантуз толчками, закачивая воду в слив, пока вода не начнет свободно уходить.

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