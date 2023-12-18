Что делать, если медленно уходит вода: 3 хитрости, которые точно помогут

Следуя этим простым советам, вы сможете легко и быстро решить проблемы со сливом в вашей раковине или мойке
Если вода стала медленно уходить в раковине или мойке, не спешите вызывать сантехника. Существуют эффективные способы решения этой неприятной проблемы, которые вы можете реализовать сами.
Почему медленно уходит вода в раковине?
Для начала убедитесь, что действительно есть проблемы со сливом. Уберите все преграды из раковины, включая сетки-фильтры, и полностью откройте оба крана. Если вода свободно уходит в канализацию, все в порядке. В противном случае, если раковина начинает наполняться медленно, необходимо принять меры.
Потенциальные причины:
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- Узкие трубы или неправильный уклон: Строители могли установить слишком узкие трубы или нарушить правильный уклон. В старых домах чугунные трубы могут зарастать ржавчиной, требуя замены.
- Засор в трубах: Если вода раньше уходила быстро, проблема может быть в засоре, вызванном органическими отложениями, вроде волос, жира и шерсти.
Как убрать засор в раковине?
Химическое растворение:
- Используйте специальные жидкости для прочистки труб, растворяющие органические загрязнения.
- Залейте средство в слив и оставьте на указанное время, затем промойте горячей водой.
Прочистка сифона:
- Загляните под раковину и отвинтите сифон.
- Вытряхните накопившуюся грязь, промойте сифон и уплотнительную прокладку.
- Проверьте, чтобы ничего не подтекало, после винтования сифона.
Проталкивание вантузом:
- Налейте в раковину воды не более трети.
- Установите вантуз на сливное отверстие и плотно прижмите.
- Нажимайте на вантуз толчками, закачивая воду в слив, пока вода не начнет свободно уходить.
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