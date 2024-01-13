Это 'волшебное' средство для удаления желтых пятен на сиденье унитаза заставит его сверкать

Пятна пропадут буквально за 8-10 минут, а сиденье будет как новое.

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Как очистить унитаз/ Коллаж Главред, фото flickr (ajay_suresh)

Туалетные сиденья склонны к образованию пятен, но есть одно волшебное средство, которое поможет избавиться от желтых пятен и предотвратить их появление, пишет Mirror.

Как почистить сидушку унитаза

Чистка унитаза - не самое приятное времяпрепровождение, но, учитывая, как часто он используется, это один из самых важных бытовых приборов, который необходимо содержать в чистоте. Сиденье унитаза особенно подвержено появлению пятен, поскольку на нем может оказаться все, что угодно: от известкового налета до косметики и искусственного загара, а также пятна от чистящих средств, которые не были смыты должным образом.

Попытки отмыть пятна могут стать настоящим кошмаром, но есть одно средство, которое можно использовать практически без усилий для удаления пятен, а также для предотвращения их появления. Все, что вам нужно - это баллончик WD-40.

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WD-40, возможно, и не является первым средством для удаления пятен, но, будучи многоцелевым продуктом, который творит чудеса с жесткой водой и ржавчиной, он может быть очень эффективным для удаления нежелательных следов с сиденья унитаза.

"Когда вы используете WD-40 на сиденье унитаза, средство начинает действовать как жидкость и проникает в частицы ржавчины, обрабатывая поверхность, на которой они скопились. Затем жидкость испаряется в газообразную форму, разрыхляя ржавчину на поверхности и облегчая ее удаление. Благодаря сильнодействующей жидкости вы сможете получить сверкающий чистотой унитаз всего за несколько минут", - сказал представитель WD-40.

Средство, которое чаще всего используется в качестве смазки, действует, создавая уплотнение вокруг пораженных участков, которое не дает пятнам прилипнуть к поверхности унитаза - и не дает сиденью снова покрыться пятнами.

Как использовать WD-40 для удаления пятен с сиденья унитаза

Экономно распылите средство на испачканные участки сиденья унитаза. Оставьте средство на восемь-десять минут, чтобы оно подействовало. Затем возьмите щетку и сотрите жидкость вместе с пятнами с сиденья. Пятна должны легко удалиться. Повторите процедуру, если пятна не удались с первого раза

Энтузиасты уборки уже рассказывали о других средствах, которые творят чудеса с туалетами, например, об использовании белого уксуса и пищевой соды для удаления пятен с сиденья.

Для того чтобы этот способ сработал, просто смешайте равные части пищевой соды и белого уксуса, чтобы получилась паста. Оставьте пасту на пятнах на 10-30 минут, а затем протрите влажной тряпкой.

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