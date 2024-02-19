И следа не останется: два очень эффективных способа уничтожить сорняки надолго

Чтобы сохранить траву зеленой и здоровой, эксперт советует пресекать проблемы с сорняками в зародыше.

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Какое самое лучшее средство от сорняков / Коллаж Главред, фото flickr (kattebelletje, Cheryl Colan)

Прежде чем достать средство для уничтожения сорняков, вы, возможно, удивитесь, узнав, что есть два очень эффективных способа избавиться от надоедливой проблемы естественным путем.

Устранение нежелательных растений - распространенная проблема многих садоводов, и для этого вовсе не обязательно использовать химикаты, которые могут просачиваться в почву, загрязняя грунтовые воды и нанося вред полезным существам, таким как дождевые черви.

У Ханны Роусон, эксперта по садоводству в J.Parker's, есть два простых трюка в рукаве для решения этой извечной проблемы, и оба они на славу просты, дешевы и - что самое главное - натуральны, пишет Mirror.

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"Вы можете уничтожить сорняки, облив их кипяченой водой из чайника. Конечно, будьте осторожны, чтобы не забрызгать пальцы ног! Горячая вода ударит по растению, и оно погибнет в течение одного-двух дней", - объясняет она.

Этот метод отлично справляется с сорняками во внутреннем дворике, но Ханна говорит, что нужно быть осторожным, пробуя этот метод в саду, так как брызги кипятка могут легко повредить другие растения. Если вы не уверены в использовании кипятка, Ханна рекомендует использовать уксус в качестве безопасной и эффективной альтернативы. В уксусе много уксусной кислоты, которая является естественным убийцей бактерий.

"Это отличный способ уничтожить все нежелательные сорняки, которые находятся в силосной яме и не окружены нужными растениями", - говорит она.

Наполните бутылку с распылителем белым уксусом и опрыскайте их, как можно ближе к корням. Обычный уксус также помогает избавиться от сорняков навсегда. Вы также можете попробовать использовать лимонный сок, поскольку он содержит лимонную кислоту, которая может вызвать у сорняков увядание.

"Как и любое растение, сорняки могут быть однолетними или многолетними. От однолетних сорняков легче избавиться, поскольку они растут всего один год или сезон", - говорит Ханна. "Они могут быстро появиться, но их можно так же быстро удалить. Многолетние сорняки сложнее, поскольку они будут появляться из года в год. У них более глубокие корни, чем у их однолетних собратьев, и если их не удалять, они вернутся, чтобы издеваться над вами".

Идентификация сорняков часто может оказаться сложной задачей, поэтому Ханна рекомендует воспользоваться приложением или онлайн-справочником.

Чтобы сохранить траву зеленой и здоровой, эксперт советует пресекать проблемы с сорняками в зародыше. Она советует регулярно скашивать траву, чтобы держать сорняки под контролем, объясняя: "Это помогает ослабить их, а также не дает им прорастать, что, в свою очередь, препятствует их повторному появлению".

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