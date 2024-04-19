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Исчезнут даже самые маленькие частицы: как убрать разбитое стекло - нужна 1 вещь

Юрий Берендий
19 апреля 2024, 11:05
Уборка разбитого стекла может быть сложной задачей, когда осколки разлетаются повсюду, но есть простой способ решить эту проблему.
Исчезнут даже самые маленькие частицы: как убрать разбитое стекло - нужна 1 вещь
Как убрать разбитое стекло - простой и мегаэффективный способ с хлебом / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, УНИАН

Уборка разбитого стекла может быть сложной задачей, когда осколки разлетаются повсюду. Мелкие осколки трудно заметить невооруженным глазом, но они представляют серьезную угрозу безопасности, поскольку их острые края могут вызвать порезы.

Но простой новый трюк с использованием хлеба может стать простым и дешевым решением для того, чтобы убедиться, что вы убрали все остатки стекла.

Этот нетрадиционный метод привлекает внимание своей простотой и эффективностью в минимизации риска ранения осколками стекла, сообщает Express.

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Традиционные методы уборки битого стекла часто предусматривают его подметание с последующей тщательной утилизацией.

Однако такой подход иногда оставляет после себя крошечные, почти невидимые осколки, которые представляют опасность, особенно в местах с большой проходимостью, таких как кухни и столовые.

Идея использования хлеба для уборки осколков стекла приобрела популярность после того, как пользователи социальных сетей поделились своим опытом применения этого метода.

По словам энтузиастов, простое прижимание кусочка хлеба к поврежденному участку эффективно собирает даже самые мелкие осколки стекла.

Мягкая текстура хлеба прилипает к осколкам, обеспечивая их тщательное удаление без риска травмирования.

Эксперты по уборке отмечают, что хлеб - это основной продукт питания, который есть почти в каждой кладовке... Он пористый и мягкий, что идеально подходит для сбора осколков стекла.

"Просто вытащите кусок мягкого хлеба, прижмите его к мелким осколкам, пока они не прилипнут, и выбросьте хлеб. Повторяйте так, пока не уберете все осколки" Кроме того, использование хлеба для очистки стекла имеет экологические преимущества, поскольку уменьшает потребность в одноразовых моющих средствах.

Несмотря на свою эффективность, эксперты предостерегают от использования хлеба как единственного метода уборки осколков стекла в местах, где существует проблема загрязнения пищевых продуктов.

В таких случаях рекомендуется применять традиционные методы очистки с использованием мыла и воды, чтобы обеспечить тщательную санитарную обработку.

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