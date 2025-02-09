Как избавиться от хвоща на грядках: опытные садоводы раскрыли действенные хитрости

Какой препарат уничтожает хвощ полевой на вашем участке - садоводы раскрыли свои лайфхаки.

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Почему на участке растет хвощ / коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот из видео

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Чем грозит хвощ на полях для скота

Как вывести хвощ на дачном участке и на поле

Почему на участке растет хвощ и как эффективно с ним бороться - Главред собрал советы опытных агрономов и садоводов. Специалисты отмечают, что хвощ - это сорняк, который не очень популярен с различными сельхоз культурами. Однако чрезмерное его присутствие может привести к серьезной конкуренции за свет и пространство на огороде. Присутствие хвоща на полях может значительно усложнить сбор урожая. Наличие этого сорняка в кормах для скота может привести к серьезному отравлению или негативно сказаться на надоях.

На каких почвах растет хвощ

Агрономы рассказали о том, что хвощ обычно можно увидеть на участках, которые были плохо обработаны, ведь в таких условиях сорняк лучше чувствует себя. Именно на необработанных участках в почвах содержится низкое содержание питательных веществ и высокая кислотность.

Также распространению хвоща способствуют нерегулируемый водно-воздушный баланс в почве, с этим связан застой воды, а также выращивание растений в монокультуре.Много лет специалисты считали, что хвощ полевой рассматривался как типичное растение-индикатор для кислых почв, однако оказалось, что это не всегда так. Благодаря своей адаптивности, этот вид сорняка также хорошо выживает в местах с оптимальным pH, ведь создает кислотный буфер в своей сфере.

Как бороться с хвощом на дачном участке

Прежде всего в борьбе с хвощом следует учитывать факторы, которые способствуют его развитию. Поэтому нужно тщательно сосредоточиться на корректировке кислотности почвы, улучшении водообеспечения, аэрации почвы и правильном дренаже. Известно, что хвощ полевой очень чувствителен к оксидной форме извести. Агрономы рассказали, что с помощью агротехники стоит приложить все усилия, чтобы культурные растения развивались правильно, а сорняк исчез надолго.

Считается, что регулярное механическое уничтожение надземных побегов ослабляет сорняк, однако с другой стороны, таким образом можно достичь противоположного эффекта. Если неподобающе обрабатывать корни механическим способом, тогда сорняк только измельчится и распространится по полю. Неглубокая обработка почвы, хотя и должна противодействовать развитию хвоща, однако может привести к увеличению засоренности сорняками этого вида. Относительно эффективным способом борьбы с полевым хвощом считается глубокая вспашка.

Однако помните, что можно применить и агрессивную химическую обработку для борьбы с хвощом. Стоит проводить такую процедуру только после уборки урожая, когда культурные посевы не мешают препарату покрыть как можно большую площадь растения сорняка.

Смотрите видео о том, как избавиться от хвоща на грядках:

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