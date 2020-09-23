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Как избавиться от перхоти: легкие домашние способы

23 сентября 2020, 16:28

Зуд кожи головы и шелушение являются отличительными признаками этого состояния.

Волосы
Зуд кожи головы и шелушение являются отличительными признаками этого состояния / fashionlady.in

От перхоти страдают до 50% людей. Зуд кожи головы и шелушение являются отличительными признаками этого состояния, но оно также может вызывать другие симптомы, такие как жирные пятна на коже головы и покалывание.

Основные причины перхоти включают сухость кожи, себорейный дерматит, чувствительность к средствам для волос и рост определенного типа грибка, который обитает на коже головы. Хотя существует множество безрецептурных средств, предназначенных для лечения перхоти, натуральные средства могут быть просто эффективными.

Вот несколько простых домашних средств, которые помогут избавиться от перхоти естественным путем.

Масло чайного дерева от перхоти

Исторически масло чайного дерева использовалось для лечения различных заболеваний, от прыщей до псориаза. Также доказано, что оно обладает мощными антимикробными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь облегчить симптомы перхоти.

Учтите, что масло чайного дерева может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Лучше всего разбавить его, добавив несколько капель в масло-носитель, например, в кокосовое масло, перед нанесением непосредственно на кожу.

Алоэ вера против перхоти

Алоэ вера - это суккулент, который часто добавляют в мази для кожи, косметику и лосьоны. Считается, что при нанесении на кожу алоэ вера помогает при лечении кожных заболеваний, таких как ожоги, псориаз и герпес.

Это также может быть полезно при лечении перхоти.

Согласно одному обзору, антибактериальные и противогрибковые свойства алоэ вера могут помочь защитить от перхоти. Исследование показало, что алоэ вера эффективно против нескольких видов грибов и может помочь контролировать грибковые инфекции, вызывающие выпадение волос на коже головы.

Минимизируйте уровни стресса

Считается, что стресс влияет на многие аспекты здоровья и благополучия. Это может повлиять на все, от хронических состояний до психического здоровья.

Хотя стресс сам по себе не вызывает перхоти, он может усугубить такие симптомы, как сухость и зуд.

Длительное поддержание высокого уровня стресса может подавить активность иммунной системы.

Ослабленная иммунная система может снизить способность вашего организма бороться с некоторыми грибковыми инфекциями и кожными заболеваниями, которые способствуют возникновению перхоти.

Чтобы контролировать уровень стресса, попробуйте некоторые методы снижения стресса, такие как медитация, йога, глубокое дыхание или ароматерапия.

Добавьте яблочный уксус

Яблочный уксус также часто используется как натуральное средство от перхоти.

Считается, что кислотность уксуса помогает стимулировать удаление омертвевших клеток кожи головы.

Также считается, что яблочный уксус уравновешивает pH кожи, чтобы уменьшить рост грибка и, таким образом, бороться с перхотью.

Тем не менее, нет исследований, подтверждающих эти утверждения, и многие из преимуществ яблочного уксуса от перхоти основаны на неподтвержденных данных.

Если вы хотите попробовать яблочный уксус, добавьте несколько столовых ложек в шампунь или смешайте его с другими эфирными маслами и распылите прямо на волосы.

Аспирин против перхоти

Салициловая кислота - одно из основных соединений аспирина, которое отвечает за его противовоспалительные свойства.

Помимо аспирина, салициловая кислота также содержится во многих шампунях от перхоти.

Салициловая кислота помогает избавиться от чешуйчатой ​​кожи и разрыхления чешуек, чтобы их можно было удалить.

Чтобы легко избавиться от перхоти, попробуйте раздавить две таблетки аспирина и добавить порошок в шампунь перед мытьем волос.

Увеличьте потребление омега-3

Жирные кислоты омега-3 играют важную роль в организме.

Они не только составляют клеточные мембраны, которые окружают ваши клетки, но также имеют решающее значение для работы вашего сердца, иммунной системы и легких.

Жирные кислоты омега-3 также жизненно важны для здоровья кожи. Они помогают регулировать выработку масла и увлажнение, способствуют заживлению ран и предотвращают преждевременное старение.

Дефицит омега-3 жирных кислот может вызвать ряд симптомов, включая сухость волос, сухую кожу и даже перхоть.

Жирные кислоты омега-3 также могут уменьшить воспаление, что может помочь уменьшить раздражение и симптомы перхоти.

Жирная рыба, такая как лосось, форель и скумбрия, являются отличными источниками жирных кислот омега-3. Вы также можете принимать добавки с рыбьим жиром или увеличивать потребление других продуктов, богатых омега-3, таких как льняное семя, семена чиа и грецкие орехи.

здоровье кожа
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