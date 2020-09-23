Как избавиться от прыщей: названы 4 "молниеносных" способа

Акне - распространенное кожное заболевание/Pixabay

Вопрос о том, как избавиться от прыщей, является очень частым в кабинете любого врача-дерматолога и косметическом кабинете.

Акне - распространенное кожное заболевание, которым в какой-то момент жизни страдают около 85% людей. Симптомы включают раздражающие прыщи, от которых сложно избавиться.

Хотя обычные методы лечения позволяют избавиться от прыщей, они часто связаны с побочными эффектами, такими как раздражение кожи и ее сухость.

Таким образом, многие люди обратились к естественным альтернативам, чтобы быстро избавиться от прыщей. Однако, несмотря на то, что существует множество естественных средств от прыщей, научно доказано, что они помогают лишь немногим.

Вот 4 естественных способа быстрого избавления от прыщей, хотя их эффективность для этой цели может быть ограничена.

1. Масло чайного дерева против прыщей

Масло чайного дерева получают из листьев дерева Melaleuca alternifolia, произрастающего в Австралии. Оно хорошо известно своей способностью бороться с бактериями и уменьшать воспаление кожи. В частности, масло чайного дерева помогает бороться с P. acnes и S. epidermidis, двумя типами бактерий, которые могут вызывать прыщи.

Одно исследование показало, что 5%-ый гель масла чайного дерева почти в четыре раза более эффективен в уменьшении высыпаний прыщей и почти в шесть раз более эффективен при уменьшении тяжести прыщей, чем плацебо, сообщает Indian Journal of Dermatology, Venerology and Leprology.

В другом исследовании гель, содержащий 5% масла чайного дерева, оказался столь же эффективным в борьбе с прыщами, как и лосьон, содержащий 5% перекиси бензоила, распространенное лекарство от прыщей.

Обработка маслом чайного дерева также привела к меньшему количеству побочных эффектов, включая сухость, раздражение и жжение.

Важно отметить, что масло чайного дерева очень сильнодействующее и может вызывать покраснение и раздражение при нанесении непосредственно на кожу. По этой причине его следует разбавить маслом-носителем.

По данным Национального центра дополнительного и комплексного здоровья, было проведено лишь небольшое количество исследований по местному использованию масла чайного дерева для лечения заболеваний, а ограниченное количество исследований показывает, что масло чайного дерева может быть полезным при акне.

Если вы решите попробовать, пожалуйста, используйте его безопасно и всегда наносите тестовую каплю на свою кожу, так как масло чайного дерева может быть очень раздражающим и никогда не должно наноситься на кожу неразбавленным.

Как использовать масло чайного дерева от прыщей

Смешайте 1 каплю масла чайного дерева с 1 чайной ложкой масла-носителя.Окуните в смесь ватный тампон и нанесите его прямо на прыщи.

При желании нанесите увлажняющий крем.

При необходимости повторяйте этот процесс 1-2 раза в день.

Эфирные масла против прыщей

Помимо масла чайного дерева, многие другие эфирные масла с антибактериальными и противовоспалительными свойствами могут помочь быстро избавиться от прыщей.

Большой научный обзор показал, что эфирные масла корицы, розы, лаванды и гвоздики борются с вызывающими прыщи бактериями S. epidermidis и P. acnes.

Также было показано, что розмарин и лемонграсс подавляют P. acnes.

В одном исследовании сравнивали способность гвоздично-базиликового масла, 10% перекиси бензоила и плацебо бороться с прыщами. Было обнаружено, что как 2%, так и 5% масла гвоздики и базилика более эффективны и быстрее могут помочь вылечить прыщи, чем перекись бензоила.

Другое исследование показало, что гель, содержащий эфирные масла уксусной кислоты, апельсина и сладкого базилика, привел к увеличению скорости заживления прыщей на 75%.

Как и масло чайного дерева, эти эфирные масла очень концентрированы и могут вызвать раздражение при нанесении непосредственно на кожу. Обязательно разбавьте все эфирные масла маслом-носителем.

Как использовать эфирные масла от прыщей

Смешайте 10 капель эфирного масла с 30 мл масла-носителя.Окуните в смесь ватный тампон и нанесите его прямо на прыщи.

При желании нанесите увлажняющий крем.

При необходимости повторяйте этот процесс 1-2 раза в день.

Зеленый чай против прыщей

Многие люди пьют зеленый чай из-за его пользы для здоровья, но он также может быть полезен при нанесении непосредственно на кожу.

Зеленый чай содержит флавоноиды и дубильные вещества, которые, как известно, помогают бороться с воспалением, и бактерии, которые могут вызывать прыщи.

Он также богат антиоксидантом эпигаллокатехин-3-галлатом (EGCG), который, как было доказано, борется с воспалением, снижает выработку кожного сала и подавляет рост P. acnes у людей с склонной к акне кожей.

Многочисленные исследования показали, что у людей с акне наблюдается значительно меньшее производство кожного сала и прыщей, когда они наносят на кожу 2-3% экстракт зеленого чая.

На рынке есть несколько средств по уходу за кожей, которые содержат зеленый чай, но приготовить смесь в домашних условиях очень просто и экономично.

Как использовать зеленый чай от прыщей

Заварите зеленый чай в кипящей воде на 3–4 минуты.

Дайте чаю остыть.

Нанесите его на лицо ватным тампоном или сбрызните из пульверизатора.

Оставьте на 10 минут или на ночь, а затем ополосните лицо водой.

При необходимости применять 1-2 раза в день. Его можно хранить в холодильнике до 2 недель.

4. Увлажняйте алоэ вера

Алоэ вера - это тропическое растение, листья которого образуют прозрачный гель.

Было показано, что при нанесении на кожу гель алоэ вера помогает бороться с бактериями, уменьшать воспаление и способствует заживлению ран.

Есть ограниченные исследования способности алоэ вера бороться с прыщами, но существующие исследования многообещающие.

Алоэ вера содержит лупеол, салициловую кислоту, азот мочевины, коричную кислоту, фенолы и серу, которые подавляют бактерии, которые могут вызывать прыщи.

В одном исследовании различные концентрации геля алоэ вера добавляли к гвоздично-базиликовому маслу и оценивали его свойства против прыщей. Чем выше концентрация алоэ вера в лосьоне, тем эффективнее он уменьшал прыщи.

Хотя гель алоэ вера сам по себе не эффективен при лечении прыщей, он усиливает противоугревые эффекты гвоздично-базиликового масла и крема третиноина.

Хотя гель алоэ вера может помочь избавиться от прыщей сам по себе, он может быть более эффективным в сочетании с другими средствами или лекарствами.

Как использовать гель алоэ вера от прыщей