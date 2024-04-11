Как избавиться от пятен на кружках: чайный и кофейный налет сойдет за 5 минут

Эксперт объяснила, как избавиться от пятен на кружках при помощи пищевой соды.

https://glavred.info/lifehack/kak-izbavitsya-ot-pyaten-na-kruzhkah-chaynyy-i-kofeynyy-nalet-soydet-za-5-minut-10557149.html Ссылка скопирована

Как избавиться от пятен на кружках при помощи пищевой соды / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Пятна от чая и кофе могут быть очень неприятными, но, к счастью, существует быстрый и простой способ, который не требует использования агрессивных химических веществ.

Коричневые пятна на кружке с чаем или кофе могут показаться трудновыводимыми, но с ними с легкостью справится натуральное средство. При чем всего за пять минут, пишет express.co.

Почему от чая остается налет на чашке?

Кружки легко окрашиваются из-за танинов, которые содержатся в чайных листьях и кофейных зернах и прикрепляются к горячим поверхностям, особенно на кружках из таких распространенных материалов, как керамика или фарфор.

видео дня

Вместо того чтобы тратить время на оттирание кружек, вы можете избавиться от "упрямых" пятен на "старых, потускневших и грязных" кружках с помощью пищевой соды.

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение самых важных мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Как убрать налет от кофе?

Сара Уммиусуф, эксперт, специализирующаяся на безхимической чистке, рассказала, что она перепробовала множество методов, но пищевая сода оказалась "выигрышным средством".

Пищевая сода абразивна, что помогает физически разрыхлить пятна, а также щелочна, что помогает расщеплять кислые вещества, такие как пятна от чая и кофе, что делает ее очень эффективным чистящим средством.

Как избавиться от пятен на кружках при помощи пищевой соды

Чтобы опробовать этот метод, все, что вам нужно - это пищевая сода, теплая вода и мочалка. Поместите немного пищевой соды в посуду, смочите тряпку в воде и соедините, чтобы получилась паста.

"Я положила немного пищевой соды в неглубокую посуду, смочила мочалку очень теплой водой (я пробовала холодной, но не получилось), окунула ее в пищевую соду, чтобы получилась паста, и приступила к скрабированию. Всего пара быстрых скрабов, и я уже видела, как эти пятна волшебным образом исчезают!", - отметила эксперт.

Пятна удалятся в течение нескольких минут, и все, что вам останется после чистки, - это быстро прополоскать кружки под проточной водой и убрать их.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред