Как матёрые хозяйки используют луковые корни: выбрасывают в редких случаях

В мире кулинарии нашли применение даже тем частям продуктов, которые обычно считаются отходами. Так, при чистке репчатого лука, корневую часть, мы обычно отрезаем и выбрасываем.
Однако оказывается, что это небольшое чудо может стать не только источником витаминов, но и удивительным зеленым дополнением к вашему столу.
Как сделать луковую "попку" полезной
Прежде чем выбросить корневую часть лука, подумайте дважды. Собрав несколько "попок", вы можете создать небольшой запас витаминов с минимальными затратами.
Процесс прост: поместите корневые части лука в стеклянную банку с небольшим количеством воды и оставьте. Всего через неделю она выдаст зеленые стрелки, прорастая не хуже целой луковицы. Если оставить хотя бы сантиметр "туловища", вы получите еще более ранний и обильный урожай зелени.
Этот простой метод позволяет вам иметь свежую зелень из луковых попок круглый год, не тратя на это лишних средств. Экономично, просто и практично — ваши блюда будут радовать свежестью, а кошелек останется невредимым.
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