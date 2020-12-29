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Как нарисовать Снегурочку: легкая пошаговая инструкция

29 декабря 2020, 17:45

Попробуем поэтапно нарисовать Снегурочку.

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Попробуем поэтапно нарисовать Снегурочку.

В канун Рождества и Нового года многие дети задаются вопросом, как нарисовать Деда Мороза, елку или Снегурочку.

Знания о том, как нарисовать Деда Мороза и его внучку по имени Снегурочка, могут пригодиться для создания собственной рождественской открытки. Попробуем поэтапно нарисовать Снегурочку.

На первом этапе рисования нарисуйте эти предварительные контуры.

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Шаг 1

Эскиз рук и головы Снегурочки.

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Шаг 2

На этом этапе вы можете нарисовать общий контур одежды Снегурочки.

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Шаг 3

После этого шага ваш рисунок почти готов; все, что вам нужно сделать, это подробно нарисовать ее лицо.

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Шаг 4

Добавьте деталей на лицо и шубу.

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Шаг 5

Если у вас нет опыта работы с акварелью, вы можете растушевать карандашом.

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Шаг 6

Снегурочка должна быть яркой и красочной, чтобы ее можно было раскрасить акварелью, цветными карандашами или фломастерами.

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Шаг 7

Дед Мороз Снегурочка
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