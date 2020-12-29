Как нарисовать Снегурочку: легкая пошаговая инструкция

Попробуем поэтапно нарисовать Снегурочку.
В канун Рождества и Нового года многие дети задаются вопросом, как нарисовать Деда Мороза, елку или Снегурочку.
Знания о том, как нарисовать Деда Мороза и его внучку по имени Снегурочка, могут пригодиться для создания собственной рождественской открытки. Попробуем поэтапно нарисовать Снегурочку.
На первом этапе рисования нарисуйте эти предварительные контуры.
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Эскиз рук и головы Снегурочки.
На этом этапе вы можете нарисовать общий контур одежды Снегурочки.
После этого шага ваш рисунок почти готов; все, что вам нужно сделать, это подробно нарисовать ее лицо.
Добавьте деталей на лицо и шубу.
Если у вас нет опыта работы с акварелью, вы можете растушевать карандашом.
Снегурочка должна быть яркой и красочной, чтобы ее можно было раскрасить акварелью, цветными карандашами или фломастерами.