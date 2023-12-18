Как навести порядок в квартире, если очень много вещей: простые советы помогут с хаосом

Многие обладатели собственного жилья (да и арендаторы тоже) задаются вопросом: "Как облегчить уборку дома?". Главред разбирается в теме.

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Как облегчить уборку дома? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Уборка дома может быть более эффективной и менее трудоемкой с помощью нескольких простых стратегий и организационных приемов.

Как облегчить уборку дома

Вот несколько советов, которые могут помочь вам облегчить уборку:

Разработайте план. Создайте список задач и распределите их по приоритетам. Планирование помогает избежать беспорядка и концентрироваться на самых важных задачах.

Регулярность. Проводите небольшие уборки регулярно вместо того, чтобы оставлять все на последний момент. Это позволит поддерживать порядок и предотвращать накопление грязи.

Используйте правильные средства и принадлежности. Приобретите эффективные моющие средства и инструменты для уборки. Это сэкономит время и усилия при выполнении задач.

Оптимизируйте пространство. Храните вещи так, чтобы они были легко доступны и не создавали беспорядка. Используйте ящики, корзины и полки для организации предметов.

Вовлекайте семью. Распределите обязанности между членами семьи, чтобы уменьшить нагрузку на каждого. Обучите детей выполнять простые уборочные задачи.

Очищайте по ходу дела. Убирайте моментально, когда замечаете грязь или беспорядок. Это поможет избежать накопления мусора и позволит поддерживать чистоту в доме.

Музыка или подкасты. Включите музыку или интересный подкаст, чтобы сделать уборку более приятной. Это также может помочь вам сконцентрироваться и ускорить процесс.

Убирайте по комнатам. Фокусируйтесь на одной комнате за раз, чтобы избежать ощущения перегрузки и улучшить концентрацию.

Минимализм. Рассмотрите возможность упрощения интерьера дома. Меньше вещей означает меньше, что нужно убирать.

Ну и награждайте себя после уборки – это может быть чашка чая, короткий перерыв или что-то еще, что приносит вам удовольствие. Следуя этим советам, вы сможете сделать уборку более эффективной и приятной занятием.

С чего начать уборку в квартире

Начинать уборку в квартире лучше всего с организации и создания плана. Вот пошаговая инструкция, которая может помочь вам начать.

Подготовьте необходимые материалы и инструменты:

Ведро с водой.

Моющие средства (для пола, поверхностей и т.д.).

Тряпки, губки, микрофибры.

Пылесос и/или метла.

Мешки для мусора.

Освежитель воздуха (если нужно).

Уберите беспорядок. Уберите вещи с поверхностей, чтобы легче было очищать. Постарайтесь убрать вещи на свои места или определите место для временного хранения.

Вымойте посуду. Если в кухне есть грязная посуда, начните с ее мытья.

Подметите или пропылесосьте пол. Начните с пола, чтобы избежать того, чтобы мусор снова попадал на уже чистые поверхности.

Очистите поверхности. Протрите пыль с поверхностей, включая столы, стойки, подоконники.

Мойте и дезинфицируйте. Вымойте и дезинфицируйте рабочие поверхности в ванной комнате и кухне. Помойте зеркала и стеклянные поверхности.

Помойте полы. Вымойте полы во всех комнатах, начиная с тех, где меньше всего мебели.

Займитесь мебелью. Протрите пыль с мебели, при необходимости протрите ее моющими средствами.

После уборки. Не забудьте отдохнуть и насладиться своим чистым и уютным пространством.Помните, что регулярная уборка поможет поддерживать чистоту и порядок в вашем доме, а также сделает процесс уборки менее трудоемким.

Как навести порядок в квартире, если очень много вещей

Наведение порядка в квартире с избыточным количеством вещей может быть вызовом, но это выполнимо с помощью систематического подхода. Вот несколько шагов, которые могут помочь вам организовать пространство и упростить жизнь:

Поставьте цели. Определите, что вы хотели бы достичь. Это может быть уменьшение беспорядка, освобождение места для новых вещей или просто создание более функциональной обстановки.

Разделите по категориям. Разделите вещи на категории (одежда, кухонные принадлежности, книги и т.д.). Это поможет вам лучше видеть объем каждой категории и принимать решения.

Применяйте метод "Мария Кондо". Он также известен как "Магия уборки". Пересматривайте каждую вещь и задавайте себе вопрос: "Действительно ли эта вещь приносит мне радость?" Если нет, может быть, стоит избавиться.

Отбросьте лишнее .Избавьтесь от вещей, которые вы давно не использовали, которые повреждены или устарели. Пожертвуйте, продайте или выбросьте.

Организуйте хранение. Рассмотрите возможности хранения, такие как коробки, ящики, полки и контейнеры. Храните вещи так, чтобы они были легко доступны и видны.

Ограничьте сроки. Установите сроки для принятия решения по каждой категории вещей. Например, решите, что вы пройдетесь по всей одежде за неделю.

Помните, что создание порядка в избыточном количестве вещей — это пошаговый процесс. Не спешите и концентрируйтесь на постепенных улучшениях.

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