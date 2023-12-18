УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как навести порядок в квартире, если очень много вещей: простые советы помогут с хаосом

Дмитрий Видоменко
18 декабря 2023, 15:24
Многие обладатели собственного жилья (да и арендаторы тоже) задаются вопросом: "Как облегчить уборку дома?". Главред разбирается в теме.

Уборка
Как облегчить уборку дома? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Уборка дома может быть более эффективной и менее трудоемкой с помощью нескольких простых стратегий и организационных приемов.

Как облегчить уборку дома

Вот несколько советов, которые могут помочь вам облегчить уборку:

  • Разработайте план. Создайте список задач и распределите их по приоритетам. Планирование помогает избежать беспорядка и концентрироваться на самых важных задачах.
  • Регулярность. Проводите небольшие уборки регулярно вместо того, чтобы оставлять все на последний момент. Это позволит поддерживать порядок и предотвращать накопление грязи.
  • Используйте правильные средства и принадлежности. Приобретите эффективные моющие средства и инструменты для уборки. Это сэкономит время и усилия при выполнении задач.
  • Оптимизируйте пространство. Храните вещи так, чтобы они были легко доступны и не создавали беспорядка. Используйте ящики, корзины и полки для организации предметов.
  • Вовлекайте семью. Распределите обязанности между членами семьи, чтобы уменьшить нагрузку на каждого. Обучите детей выполнять простые уборочные задачи.
  • Очищайте по ходу дела. Убирайте моментально, когда замечаете грязь или беспорядок. Это поможет избежать накопления мусора и позволит поддерживать чистоту в доме.
  • Музыка или подкасты. Включите музыку или интересный подкаст, чтобы сделать уборку более приятной. Это также может помочь вам сконцентрироваться и ускорить процесс.
  • Убирайте по комнатам. Фокусируйтесь на одной комнате за раз, чтобы избежать ощущения перегрузки и улучшить концентрацию.
  • Минимализм. Рассмотрите возможность упрощения интерьера дома. Меньше вещей означает меньше, что нужно убирать.

Ну и награждайте себя после уборки – это может быть чашка чая, короткий перерыв или что-то еще, что приносит вам удовольствие. Следуя этим советам, вы сможете сделать уборку более эффективной и приятной занятием.

С чего начать уборку в квартире

Начинать уборку в квартире лучше всего с организации и создания плана. Вот пошаговая инструкция, которая может помочь вам начать.

Подготовьте необходимые материалы и инструменты:

  • Ведро с водой.
  • Моющие средства (для пола, поверхностей и т.д.).
  • Тряпки, губки, микрофибры.
  • Пылесос и/или метла.
  • Мешки для мусора.
  • Освежитель воздуха (если нужно).

Уберите беспорядок. Уберите вещи с поверхностей, чтобы легче было очищать. Постарайтесь убрать вещи на свои места или определите место для временного хранения.

Вымойте посуду. Если в кухне есть грязная посуда, начните с ее мытья.

Подметите или пропылесосьте пол. Начните с пола, чтобы избежать того, чтобы мусор снова попадал на уже чистые поверхности.

Очистите поверхности. Протрите пыль с поверхностей, включая столы, стойки, подоконники.

Мойте и дезинфицируйте. Вымойте и дезинфицируйте рабочие поверхности в ванной комнате и кухне. Помойте зеркала и стеклянные поверхности.

Помойте полы. Вымойте полы во всех комнатах, начиная с тех, где меньше всего мебели.

Займитесь мебелью. Протрите пыль с мебели, при необходимости протрите ее моющими средствами.

После уборки. Не забудьте отдохнуть и насладиться своим чистым и уютным пространством.Помните, что регулярная уборка поможет поддерживать чистоту и порядок в вашем доме, а также сделает процесс уборки менее трудоемким.

Уборка

Как навести порядок в квартире, если очень много вещей

Наведение порядка в квартире с избыточным количеством вещей может быть вызовом, но это выполнимо с помощью систематического подхода. Вот несколько шагов, которые могут помочь вам организовать пространство и упростить жизнь:

  • Поставьте цели. Определите, что вы хотели бы достичь. Это может быть уменьшение беспорядка, освобождение места для новых вещей или просто создание более функциональной обстановки.
  • Разделите по категориям. Разделите вещи на категории (одежда, кухонные принадлежности, книги и т.д.). Это поможет вам лучше видеть объем каждой категории и принимать решения.
  • Применяйте метод "Мария Кондо". Он также известен как "Магия уборки". Пересматривайте каждую вещь и задавайте себе вопрос: "Действительно ли эта вещь приносит мне радость?" Если нет, может быть, стоит избавиться.
  • Отбросьте лишнее .Избавьтесь от вещей, которые вы давно не использовали, которые повреждены или устарели. Пожертвуйте, продайте или выбросьте.
  • Организуйте хранение. Рассмотрите возможности хранения, такие как коробки, ящики, полки и контейнеры. Храните вещи так, чтобы они были легко доступны и видны.
  • Ограничьте сроки. Установите сроки для принятия решения по каждой категории вещей. Например, решите, что вы пройдетесь по всей одежде за неделю.

Помните, что создание порядка в избыточном количестве вещей — это пошаговый процесс. Не спешите и концентрируйтесь на постепенных улучшениях.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
уборка интересные новости
Реклама

Главное за день

Новая пощечина Путину: Германия перебрасывает войска к границам РФ, подробности

Новая пощечина Путину: Германия перебрасывает войска к границам РФ, подробности

16:17 Мир
Майор ГРУ сбежал в Нидерланды и "слил" компромат на Путина: опубликован документ

Майор ГРУ сбежал в Нидерланды и "слил" компромат на Путина: опубликован документ

15:57 Мир
Россияне продвинулись до 2 км на отдельных участках фронта - Тарнавский

Россияне продвинулись до 2 км на отдельных участках фронта - Тарнавский

15:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:43

Антикоррупционеры отметили прогресс в системе закупок Минобороны

16:32

Точно сбудется: стало известно, как правильно загадывать желание на Новый год 2024

16:20

Наденьте это 19 декабря и вы избавитесь от всего негатива: важные приметы

16:19

Тополя из "Антител" гневно ответил Галичу, который разругал песню "Фортеця Бахмут"

16:17

Новая пощечина Путину: Германия перебрасывает войска к границам РФ, подробности

Прогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружииПрогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружии
15:57

Майор ГРУ сбежал в Нидерланды и "слил" компромат на Путина: опубликован документФото

15:38

Россияне продвинулись до 2 км на отдельных участках фронта - Тарнавский

15:24

Как навести порядок в квартире, если очень много вещей: простые советы помогут с хаосомВидео

15:22

"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

Реклама
15:19

Уровень жизни будет падать: эксперт назвал последствия отмены помощи Украине

15:08

Шикарный салат Зеленый Дракон на Новый год 2024: рецепт счастливого блюдаВидео

14:53

Тарнавский признал нехватку артснарядов у ВСУ на "нуле": это уже влияет на бои

14:49

Угроза захвата Харькова и Днепра: Залужный ответил на вопрос насчет планов РФ

14:42

В Украину вернется мороз: синоптик назвала дату нового похолодания

14:37

Залужный – о мобилизации: нужно вернуть рабочий механизм и обеспечить ротациюВидео

13:45

Лишь немногие найдут спрятанное сердце за 11 секунд: сложная оптическая иллюзия

13:42

Уничтожено 18 офицеров: ВСУ стерли в порошок элитную бригаду морпехов РФ — СМИ

13:41

РФ пойдет в наступление в трех областях: эксперт сказал, кому приготовитьсяВидео

13:38

"Не могу говорить, потому что будет шоу": Залужный прокомментировал слухи о новом контрнаступлении

13:29

Это гениально: зачем люди пшикают лаком для волос на белые носки

Реклама
13:05

Блогершу Квиткову признали виновной в резонансном ДТП

13:01

Залужный прокомментировал прослушку в своем кабинете

12:44

Уничтожено и повреждено больше 100 единиц техники: генерал рассказал об успехе ВСУ

12:38

Украинцы доверяют ВСУ, Зеленскому и Залужному: рейтинг Рады резко упал – опросФото

12:35

Неприятные "ароматы" исчезнут навсегда: 4 способа, как избавиться от запаха в квартире

12:34

Дорофеева призналась, что села в лужу и случайно взяла кусок из хита российской группыВидео

12:26

Майдан 2024: эксперт оценил риск массовых протестов и назвал отправную точкуВидео

12:03

Только 1 из 10 сможет найти животное: оптическая иллюзия для самых внимательных

12:01

Положите это в мышеловку: что больше всего привлекает мышей

11:49

"Отправляют на убой раненых и хромых": в РФ бунтуют жены мобилизованных недобитков

11:47

Точно поможет: врач назвал лучшие продукты, которые нужно есть при похмелье

11:45

В ЕС нашли способ наказать и "обезвредить" Орбана: Financial Times раскрыло детали

11:34

Иначе придется выбросить: 9 правил, как не испортить антипригарное покрытие на сковороде

11:28

Конец войны в 2024 году: эксперт назвал 2 сценария и предупредил украинцев

11:27

Загородний спрогнозировал, стоит ли ждать украинцам выборов в 2024-мВидео

10:49

РФ копит ракеты: в ВСУ назвали вероятные цели и сроки ударов по Украине

10:45

"Ищут любовный интерес в Европе": Безуглая сделала новое заявление о мобилизации женщин

10:33

Целью стал аэродром с которого обстреливали Украину: новые детали атаки дронов по РФ

10:19

Цены на продукты перед Рождеством: что из еды подорожает сильнее всего

09:50

Новое контрнаступление Украины: эксперт назвал дату и раскрыл детали операции

Реклама
09:48

Как правильно – "нАчинка" или "начИнка": Авраменко объяснил популярную ошибкуВидео

09:47

Нельзя давать взаймы и ругать детей: чем особенный церковный праздник 19 декабря

09:36

Социальная пенсия: кому из украинцев она положена и сколько денег

09:24

В кабинете Залужного нашли "прослушку": СМИ выяснили новые подробности

09:07

Гороскоп на завтра 19 декабря 2023: Овнам - огромные потери, Девы - не хвастайтесь

08:52

$50 тысяч за голову Чичериной: певицу-путинистку накрыла паранойя

08:45

РФ бросает в атаку на фронте в 8 раз больше бойцов, чем ВСУ - DeepState

08:10

В бюджете США уже не осталось денег на финансовую и прочие поддержки Киева - Маркарова

07:49

ВСУ продвинулись на Купянском направлении и контратаковали возле Авдеевки - ISW

06:54

Военная помощь Украине: в Сенате США достигли прогресса в переговорах - The Hill

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять