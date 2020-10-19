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Как очистить кухонную губку: 5 простых способов

19 октября 2020, 18:50

Некоторые из этих микробов могут вызывать запах губки, а другие могут вызвать у вас тошноту.

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Некоторые из этих микробов могут вызывать запах губки, а другие могут вызвать у вас тошноту. / 1zoom.ru

Если ваша кухонная губка не совсем новая, на ней почти наверняка обитают самые разные микробы. Некоторые из этих микробов могут вызывать запах губки, а другие могут вызвать у вас тошноту.

Дженилин Хатчингс, сертифицированный специалист по безопасности пищевых продуктов и специалист по питанию в StateFoodSafety, говорит о губках: "Если они грязные, они могут распространить микробы на все, к чему прикасаются, от посуды до кухонного стола и приборов.

Как очистить кухонную губку?

Лаборатория пищевых технологий и безопасности Министерства сельского хозяйства США (ARS) обнаружила, что два метода помогают дезинфицировать кухонную губку и сделать ее безопасной для повторного использования:

Посудомоечная машина: если вы запускаете посудомоечную машину каждую ночь перед сном, просто бросьте кухонную губку на верхнюю полку и включите посудомоечную машину, - говорит Дженнифер Куинлан, доктор философии, профессор факультета наук о питании Университета Дрекселя.

Тепло одновременно продезинфицирует и губку, и посуду.

Микроволновая печь: "Вы долнжны намочить губку, положить ее в микроволновую печь и выставить ее на минуту", - говорит Куинлан. "Вы увидите, как из нее выходит пар".

По данным Министерства сельского хозяйства США, эти два метода на 99 процентов эффективны в уничтожении бактерий, присутствующих в губках. "Это действительно так просто", - говорит Куинлан.

Следующие методы не рекомендуются:

Горячий мыльный раствор: по словам Куинлана, горячая вода из-под крана не будет достаточно горячей, чтобы избавиться от микробов. Вы можете вскипятить воду на плите и смочить в ней губку, но только если у вас нет микроволновой печи или посудомоечной машины.

Отбеливающая ванна: по словам Куинлана, для этой цели тепло более эффективно, чем отбеливатель. "Это тепло убивает болезнетворные микроорганизмы", - говорит Куинлан. Кроме того, если вы попытаетесь отбелить губки, отбеливатель не всегда проходит через всю губку. И вы рискуете оставить отбеливатель и потенциально запустить его на поверхности для приготовления пищи и еду.

Почему нужно регулярно чистить губку

Дрожжи, плесень, бактерии: от губок может пахнуть всевозможными микробами или даже хуже.

Исследование 2017 года показало, что фекальные колиформные бактерии скрываются в 44 процентах кухонь, часто в губках и кухонных полотенцах. Эти бактерии E. Coli могут быть безвредными, но некоторые штаммы могут вызывать диарею, судороги и рвоту. Фактически, исследование, проведенное в Японии, показало, что кухонные губки уступают только дренажным ловушкам, когда речь идет о самом высоком уровне бактериального заражения в доме.

Ваша губка также может содержать другие типы бактерий, такие как Staphylococcus aureus или Campylobacter, которые также могут вызывать диарею.

"Общая рекомендация - делать это каждый день", - говорит Куинлан.

Когда выбрасывать губку

В какой-то момент следует просто выбросить губку. По словам Хатчингса, две недели - довольно хороший срок службы для обычной кухонной губки.

"Замена ее хотя бы раз в две недели предотвратит распространение и рост бактерий, что приведет к заболеванию, если вы им воспользуетесь", - говорит она. "Вам также следует заменить их, если они пахнут странно, и вы не можете избавиться от запаха, или если они начинают разламываться".

Исследование 2017 года показывает, что чистка кухонных губок на самом деле не убивает бактерии так хорошо, как вы думаете. Возможно, вам будет лучше заменять губки каждую неделю, чем пытаться их чистить.

кухня гигиена
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