Как очистить уплотнитель холодильника: грязь исчезнет за считанные минуты

Используя домашние средства, можно быстро помыть холодильник.

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Как очистить уплотнитель холодильника / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Если вы решили полностью помыть холодильник, то обязательно нужно уделить внимание уплотнительной резинке дверей. В частности, избавиться от грязи, жира, липкости и плесени на холодильнике поможет простое домашнее средство.

Автор YouTube канала "Советы для дома" рассказала, как сделать очищающую пасту, чтобы почистить уплотнитель дверей холодильника.

Средство для чистки холодильника

В небольшое количество горячей воды добавьте несколько столовых ложек соды и перемешайте. Смесь должна напоминать консистенцию жидкой сметаны.

Возьмите зубную щетку, смочите её в приготовленном средстве и потрите резинку холодильника. Остатки раствора можно убрать бумажным полотенцем.

Что сделать, чтобы восстановить герметичность холодильника

Если ваш холодильник не закрывается герметично, то отогните уплотнитель и нагрейте его внутри феном. Затем закройте дверь холодильника и прогрейте резинку снаружи. После этого дверь будет закрываться гораздо лучше.

Как отмыть уплотнитель холодильная от плесени

Чтобы очистить резинку холодильная от плесени, её нужно обработать раствором уксуса и воды в соотношении 1:1. Хорошо распределите средство и оставьте на 30 минут. Когда время выйдет, сначала протрите влажной тряпкой, а затем - сухой.

Как очистить уплотнитель холодильника - видео:

Что известно о YouTube канале "Советы для дома"? "Поради для дома" - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 528 тысяч подписчиков, указано в описании канала.

Как отмыть холодильник внутри / Инфографика: Главред

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