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Как отчистить жвачку с одежды: рабочий лайфхак от профессионального уборщика

Анна Косик
5 июля 2024, 03:34
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Многие не могут обойтись без жвачки в течение дня. Из-за неосторожности она может прилипнуть к одежде. Что в таком случае делать посоветовал специалист.
Как отчистить футболку от жвачки
Как отчистить футболку от жвачки / Коллаж: Главред, фото: скрины из видео Clean With Confidence

Жевательная резинка, которая прилипает к одежде - это настоящая морока для любого. Иногда отчистить ее значительно труднее, чем старое пятно на штанах или футболке. Однако расстраиваться, если вы попали в беду со жвачкой, не нужно.

Иностранный блогер Томас Эрнандес на YouTube-канале Clean With Confidence рассказал, как с легкостью за две минуты отчистить жвачку от одежды. Для этого нужно взять спирт и армированную ленту.

Сначала хорошо промочите пространство вокруг и на жевательной резинке спиртом, подождите 1-2 минуты. После этого отрежьте кусочек армированной ленты, чтобы она полностью могла покрыть площадь жвачки на одежде. Приклейте ее и оторвите ленту вместе с жевательной резинкой. Понятно, что после этого сам наряд нужно постирать от пятна спирта.

Смотрите видео, как очистить одежду от жевательной резинки:

Как вывести жвачку с одежды с помощью воды

Обычное протирание или замачивание одежды с жевательной резинкой проточной водой может только ухудшить ситуацию. Однако, если заморозить воду до состояния льда и положить кубик на жвачку, то она со временем затвердеет. После этого с помощью щетки или рук жевательная резинка легко отойдет от ткани.

Как отчистить жвачку феном

Можно попробовать избавиться от жвачки на одежде и наоборот, с помощью тепла. Для этого нужно включить фен и направить струей воздуха на жевательную резинку. В среднем через 10 минут она размякнет и вы сможете отчистить ее от одежды

Как отмыть жвачку с одежды уксусом

Если заморозить лед вам не удается, а фен не работает, еще один рабочий лайфхак - это доступный всем уксус. Чтобы жвачка оттерлась от ткани нужно разогреть уксус, обмакнуть жесткую щетку в него и очистить ею загрязненный участок. После этого элемент одежды нужно постирать в стиральной машинке, или же вручную.

Кто такой Томас Эрнандес?

Томас Эрнандес - популярный блогер на YouTube, автор канала Clean With Confidence. С 2006 года профессионально занимается уборкой и в видео делится эффективными советами о том, как очищать дом, одежду или бытовые вещи быстрее и легче. На канал Томаса подписано более 100 тысяч пользователей.

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жвачка лайфхак одежда
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