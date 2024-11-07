Как почистить матрас без химии и лишних хлопот за 30 минут

Главред разбирался, как самому сделать химчистку матраса.

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Как почистить матрас без химии / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как часто нужно чистить матрас

Как это сделать максимально быстро и просто

Матрас — это основа вашего сна, и чтобы он оставался свежим и чистым, ему тоже нужна регулярная чистка.

Главред разбирался, как самому сделать химчистку матраса, чем можно почистить матрас в домашних условиях, и как эффективно избавиться от пятен и запаха мочи с помощью простых, безопасных методов.

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Чем можно почистить матрас в домашних условиях?

Очистка матраса дома — это несложно и не требует специальных химических средств. Вам понадобятся простые вещи, которые уже есть под рукой: порошкообразное моющее средство, сухое полотенце и фен, пишет портал Sante+.

Шаг 1: Приготовьте пятновыводящую пасту

Для начала смешайте 3 столовые ложки порошкового моющего средства с 1 столовой ложкой воды, чтобы получилась густая паста. Паста лучше удерживается на поверхности пятна и позволяет эффективнее справиться с загрязнением, чем жидкие средства. Будьте осторожны с количеством воды, чтобы избежать излишней влажности и риска появления плесени.

Как часто следует чистить матрас? Специалисты рекомендуют проводить глубокую чистку матраса примерно два раза в год. Однако если на матрас пролились кофе или появились пятна от мочи, лучше справиться с ними сразу, пока они не впитались и не оставили стойкий запах.

Шаг 2: Нанесите пасту на пятно

Нанесите пасту на загрязненные участки матраса, например, на пятна от мочи, и оставьте на 15–30 минут. Затем аккуратно протрите место слегка влажной тряпкой. Паста поможет удалить пятна и устранить запах.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Шаг 3: Промокните пятно и пропылесосьте

Сухим полотенцем аккуратно промокните обработанное место, чтобы впитать излишки влаги. Если останутся частицы пасты, уберите их с помощью пылесоса.

Шаг 4: Высушите матрас

Высушите очищенные участки, воспользовавшись феном или оставив матрас проветриваться у открытого окна. Это важно, чтобы предотвратить появление плесени и запаха сырости.

Как почистить матрас от запаха и пятен мочи?

Для удаления пятен мочи важно действовать сразу. Сначала промокните пятно сухой тряпкой, чтобы максимально убрать влагу. Затем воспользуйтесь пятновыводящей пастой. Дополнительно можно посыпать пятно содой и оставить на 30 минут для устранения запаха, а затем пропылесосить.

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