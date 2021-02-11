Как правильно варить картошку — пошаговый рецепт

Вареный картофель по праву можно считать универсальным гарниром, но нужно правильно варить его, чтобы блюдо получилось вкусным и запоминающимся.
Картошка — это тот единственный овощ, который не используют для пищи в сыром виде. Его жарят, запекают, варят для пюре и супа.
Картошка является хорошим и вкусным гарниром. Ее можно подать с котлетами, рыбой, печенью, грибным соусом, квашеной капустой. В любом из вариантов это всегда вкусно.
Но, чтобы ваше блюдо было вкусным и понравилось всем, нужно знать главное правило, чтобы никаких проблем при варке картофеля небыло.
Главред расскажет некоторые советы, на которые следует обратить внимание при приготовлении вкусного картофеля.
Как выбрать вкусную картошку
- Для варки картофеля целиком выбирайте клубни приблизительно одинакового размера, чтобы они были готовы одновременно;
- Важный момент, после чистки картошку нужно сразу выкладывать в посуду с водой, но не держите ее там долго, иначе она потеряет больше витаминов и полезных веществ;
- Внимательно следите за временем варки, чтобы не разварился картофель, ведь переваренный картофель становится невкусным и рыхлым;
- После приготовления картошки отвар надо сразу сливать.
Как варить картошку — простой рецепт
Вам понадобится:
- Вода - 1 л.;
- Картофель - 500 гр;
- Соль - 1 ч. л;
Картошку очистить. Выложить в посуду с холодной водой и хорошо промыть. Воду слить.
Выложить очищенный картофель в кастрюлю, залить водой. Вода должна полностью его покрывать, с небольшим запасом. Посолить.
На большом огне довести картофель до кипения. Огонь убавить и готовить под крышкой до готовности.
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После закипания, в зависимости от размера и сорта, пусть варится приблизительно 20-25 минут времени.
Для ускорения процесса можно добавить немного масла.
Готовность можно проверить с помощью вилки — она должна легко входить и выходить из картошины.
Воду сразу слить. Вареный картофель готов. Пока он горячий, можно добавить к нему сливочное масло и нарезанную зелень.
Как вкусно приготовить картошку — видеорецепт: