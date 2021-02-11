Как правильно варить картошку — пошаговый рецепт

Чтобы отварная картошка получилась вкусной важно знать один секрет / 1000 menu.

Картошка — это тот единственный овощ, который не используют для пищи в сыром виде. Его жарят, запекают, варят для пюре и супа.

Картошка является хорошим и вкусным гарниром. Ее можно подать с котлетами, рыбой, печенью, грибным соусом, квашеной капустой. В любом из вариантов это всегда вкусно.

Но, чтобы ваше блюдо было вкусным и понравилось всем, нужно знать главное правило, чтобы никаких проблем при варке картофеля небыло.

Главред расскажет некоторые советы, на которые следует обратить внимание при приготовлении вкусного картофеля.

Как выбрать вкусную картошку

Для варки картофеля целиком выбирайте клубни приблизительно одинакового размера, чтобы они были готовы одновременно;

Важный момент, после чистки картошку нужно сразу выкладывать в посуду с водой, но не держите ее там долго, иначе она потеряет больше витаминов и полезных веществ;

Внимательно следите за временем варки, чтобы не разварился картофель, ведь переваренный картофель становится невкусным и рыхлым;

После приготовления картошки отвар надо сразу сливать.

Как варить картошку — простой рецепт

Вам понадобится:

Вода - 1 л.;

Картофель - 500 гр;

Соль - 1 ч. л;

Чтобы картошка не разварилась во время варки, можно добавить лук

Картошку очистить. Выложить в посуду с холодной водой и хорошо промыть. Воду слить.

Выложить очищенный картофель в кастрюлю, залить водой. Вода должна полностью его покрывать, с небольшим запасом. Посолить.

На большом огне довести картофель до кипения. Огонь убавить и готовить под крышкой до готовности.

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После закипания, в зависимости от размера и сорта, пусть варится приблизительно 20-25 минут времени.

Для ускорения процесса можно добавить немного масла.

Готовность можно проверить с помощью вилки — она должна легко входить и выходить из картошины.

Воду сразу слить. Вареный картофель готов. Пока он горячий, можно добавить к нему сливочное масло и нарезанную зелень.

Как вкусно приготовить картошку — видеорецепт: