Как правильно выбрать авокадо и на что обратить внимание

Какие способы помогут ускорить процесс дозревания фрукта - расскажет Главред.
Авокадо стремительно вошел в жизнь украинцев и прочно поселился в сердцах миллионов. Это полезный продукт, который широко используется в кулинарии, а о его полезных качествах и ценных веществах можно написать небольшую книгу. Главред разобрался, как выбрать авокадо.
О том, какую пользу организму приносит это растение, читайте в нашем материале: В чем польза авокадо: медики нашли новое свойство.
Как выбрать авокадо
Для того, чтобы правильно правильно выбрать фрукт, нужно обратить внимание на его степень его дозревания.
Сожмите авокадо в ладони. Спелый плод будет чуть продавливаться, недозревший будет тугим, а перезревший продавливается в кашу.
У идеально спелого фрукта шкурка будет темной, у недозрелого – ярко-зеленая и блестящая. Перезревший плод имеет темные пятна. Слишком темная или коричневая шкурка может свидетельствовать о том, что внутри начались процессы гниения. Однако стоит учитывать сорт фрукта. Некоторые имеют темную, отливающую фиолетовым шкурку, а некоторые даже при созревании остаются зелеными.
Плодоножка незрелого авокадо – светло-зеленая. У спелого фрукта она темнеет. Не выбирайте фрукт с темной плодоножкой – он уже испорчен.
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Как ускорить процесс дозревания авокадо
Возможно с первого раза определить спелость фрукта не получится. Не стоит расстраиваться – авокадо может дозреть и в домашних условиях. Есть несколько способов, чтобы ускорить процесс:
- Поместите авокадо в теплое место. Завернув в бумагу, положите фрукт на батарею. Процесс пойдет быстрее.
- Положите фрукт в бумажный пакет с яблоками или бананами и плотно закройте. Эти фрукты выделяют углеводород, который запускает ускоренное созревание авокадо. Через 2-3 дня авокадо доспеет.
- Можно подогреть авокадо в микроволновке, если фрукт нужно срочно. Проколите авокадо вилкой в нескольких местах и выставьте минимальную мощность. Подогревайте авокадо до нужной кондиции, проверяя его мягкость каждый 30 секунд.
Как правильно хранить авокадо
Этот фрукт привередливый и при неправильном хранении может быстро потерять ценные свойства.
- Чтобы авокадо не переспел нужно ограничить доступ воздуха. Для этого можно обмотать его пищевой пленкой и поставить в пластиковый контейнер. Так фрукт может храниься 2-3 дня.
- Разрезанный плод окисляется и быстро темнеет. Чтобы избежать потемнения необходимо сбрызнуть фрукт соком лимона или яблочным уксусом. Можно смазать оливковым маслом и поместить в контейнер для хранения продуктов.
- Для хранения авокадо можно нарезать лук и устелить им дно пластиковой емкости. Поставить в холодильник ближе к задней стенке, где температура ниже.
- Пюре из авокадо можно заморозить и хранить в морозилке до 6 месяцев.
- Разрезаный авокадо можно хранить в холодильнике не более 2 дней.