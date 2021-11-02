Как правильно выбрать авокадо и на что обратить внимание

Как выбрать авокадо / ua.depositphotos.com/

Авокадо стремительно вошел в жизнь украинцев и прочно поселился в сердцах миллионов. Это полезный продукт, который широко используется в кулинарии, а о его полезных качествах и ценных веществах можно написать небольшую книгу. Главред разобрался, как выбрать авокадо.

О том, какую пользу организму приносит это растение, читайте в нашем материале: В чем польза авокадо: медики нашли новое свойство.

Как выбрать авокадо

Для того, чтобы правильно правильно выбрать фрукт, нужно обратить внимание на его степень его дозревания.

Сожмите авокадо в ладони. Спелый плод будет чуть продавливаться, недозревший будет тугим, а перезревший продавливается в кашу.

У идеально спелого фрукта шкурка будет темной, у недозрелого – ярко-зеленая и блестящая. Перезревший плод имеет темные пятна. Слишком темная или коричневая шкурка может свидетельствовать о том, что внутри начались процессы гниения. Однако стоит учитывать сорт фрукта. Некоторые имеют темную, отливающую фиолетовым шкурку, а некоторые даже при созревании остаются зелеными.

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Плодоножка незрелого авокадо – светло-зеленая. У спелого фрукта она темнеет. Не выбирайте фрукт с темной плодоножкой – он уже испорчен.

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Как ускорить процесс дозревания авокадо

Возможно с первого раза определить спелость фрукта не получится. Не стоит расстраиваться – авокадо может дозреть и в домашних условиях. Есть несколько способов, чтобы ускорить процесс:

Поместите авокадо в теплое место. Завернув в бумагу, положите фрукт на батарею. Процесс пойдет быстрее.

Положите фрукт в бумажный пакет с яблоками или бананами и плотно закройте. Эти фрукты выделяют углеводород, который запускает ускоренное созревание авокадо. Через 2-3 дня авокадо доспеет.

Можно подогреть авокадо в микроволновке, если фрукт нужно срочно. Проколите авокадо вилкой в нескольких местах и выставьте минимальную мощность. Подогревайте авокадо до нужной кондиции, проверяя его мягкость каждый 30 секунд.

Как правильно хранить авокадо

Этот фрукт привередливый и при неправильном хранении может быстро потерять ценные свойства.