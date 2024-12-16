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Как предотвратить засорение раковины жиром: сантехник дал 3 решения

Сергей Кущ
16 декабря 2024, 13:31
283
Выполнив три шага, вы сможете свести к минимуму опасность засорения стоков и дорогостоящего вызова сантехника.
Как предотвратить засорение раковины жиром
Как предотвратить засорение раковины жиром / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как избежать засорения раковины
  • Как пробить засор, если он образовался

Засорившаяся раковина может не только испортить ваши нервы, но больно ударить по кошельку. Но этих проблем можно избежать.

Не секрет, что во время праздников, когда в канализацию попадает больше пищевых отходов и жира, засоры в трубах и неэффективный поток воды могут привести к дорогостоящим сантехническим проблемам, пишет express.co.

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Выполнив три шага, вы сможете свести к минимуму опасность засорения стоков и дорогостоящего вызова сантехника.

Начните с установки сетчатого фильтра для раковины над сливным отверстием, чтобы улавливать остатки пищи, кофейную гущу и другой мусор, прежде чем они попадут в канализацию.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Это небольшое и доступное приспособление станет первой линией обороны и остановит засор на его пути.

Если засор все-таки образовался, вы можете прочистить его с помощью этого дешевого и простого самодельного средства для очистки канализации. Залейте смесь кипятка и пищевой соды прямо в слив. Этот мощный дуэт справится с жиром и стойкими остатками, прочистит ваши трубы и не допустит возникновения дорогостоящих засоров.

Также важно убедиться, что вы правильно утилизируете жир.

Никогда не выливайте жир в канализацию, вместо этого дайте ему остыть в банке или контейнере, а затем выбросьте в мусорное ведро. Этот быстрый шаг не позволит жирам, маслам и смазке затвердеть в ваших трубах и стать причиной дорогостоящих проблем.

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Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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