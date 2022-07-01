Как сделать мягким мясо при варке и тушении: секреты шеф-повара

Cтобы мясо было мягким при варке - cекреты повара / ua.depositphotos.com

Часто хозяйки жалуются на то, что мясо после длительной варки остается жестким, его трудно жевать, оно похоже на резину. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при приготовлении говядины или баранины.

Мясо получилось жестким что делать

Банановая шкурка

Для решения этой проблемы шеф-повара рекомендуют класть в кастрюлю на завершающем этапе варки мяса банановую шкурку. Как это не удивительно, она поможет мясу скорее развариться, а также сохранить свои соки. У блюда появится дополнительные ненавязчивый аромат, который акцентирует его прекрасный вкус.

Хозяйкам нужно помнить – банановая шкурка не должна находится в кипятке очень долго, ведь тогда вкус и жесткость мяса не улучшиться, а у бульона будет очень неприятный цвет.

Кислый маринад

Чтобы мясо было мягким при тушении также рекомендуют замочить его в "кислом" маринаде, в который добавить лимон и киви, а также помидоры.

Подсолнечное масло

Что добавить чтобы мясо быстрее приготовилось – все очень просто: нужно капнуть в воду столовую ложку подсолнечного масла, тогда говядина будет готова намного быстрее. Нужно будет подождать всего лишь 40 минут – точное время готовности, конечно же, зависит от качества мяса и величины его кусков.

Нарезанный мелко лук

Также получить мягкое и сочное мясо можно, если смешать его кусочки с очень мелко нарезанным луком и оставить в холодильнике. Лук пустит сок и кроме него дополнительного маринада не нужно. Можно добавить лишь пряности и перец по вкусу, а также придавить будущий кулинарный шедевр прессом на несколько часов.

Сода

Смягчить очень жесткую свинину или говядину поможет и сода – повара советуют посыпать ею сырое мясо, оставить на 15 минут и обязательно смыть проточной водой. Другой вариант – посыпать содой и сбрызнуть лимонным соком каждый кусочек мяса, а после этого сразу обжарить по несколько минут с каждой стороны.

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