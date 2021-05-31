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Как спать в жару: простые лайфхаки охладить себя и комнату

31 мая 2021, 22:20

Оптимальная температура для комфортного дома - 21 градус.

Сон
Выбор, открывать ли окна или держать их закрытыми, зависит от их расположения / Pixabay

Хотя мы можем не оборудовать наши дома кондиционерами, существует множество более простых способов сохранить прохладу в спальне в теплые месяцы и лучше выспаться ночью.

Антонио Денгра, генеральный директор Rointe, сказал: "Оптимальная температура для комфортного дома - 21 градус - все, что выше этого, может создать душную среду обитания.

Поэтому важно, чтобы вы могли охладить спальню, чтобы хорошо выспаться ночью в жаркую погоду, пишет Express.co.uk.

Нужны простые советы, как сохранять хладнокровие, спокойствие и собранность во время жары?

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Адам Поусон, руководитель отдела цифровых технологий Safestyle, сказал, что не всегда разумно открывать все окна в жаркий день.

Он объяснил: "Выбор, открывать ли окна или держать их закрытыми, зависит от их расположения. Если ваши окна выходят на южную сторону, лучше закрыть шторы или жалюзи или поставить окно в положение для ночной вентиляции, чтобы впустить немного воздуха. В то время как, если ваши окна выходят на север, рекомендуется держать их закрытыми. во избежание попадания горячего воздуха".

Далее выбираем подходящий матрас

Джонатан Уоррен, директор компании, специализирующейся на кроватях, подчеркнул, насколько важно выбрать правильный матрас и что следует учитывать, если вам сложно заснуть летом.

Он сказал: "Есть несколько вариантов матрасов, которые могут помочь вам регулировать температуру тела. Вообще говоря, матрас с высоким содержанием натуральных наполнителей, таких как шерсть, хлопок или бамбук, часто является отличным выбором для тех, кто страдает от плохого засыпания в жару, поскольку они, как правило, более прохладные, а также естественно гипоаллергенны.

Не забудьте поменять простыни

Наконец-то пришло время заменить зимние простыни на летние - из натуральных материалов. Более легкие и дышащие простыни помогут не только освежить спальню, но и избежать душной и потливости во время сна.

Люси Экройд, руководитель отдела дизайна текстильной компании, пояснила: "Простыни из чистого хлопка обладают сенсорными преимуществами и, будучи естественными воздухопроницаемыми, помогают регулировать температуру и уровень влажности во время сна, предотвращая ужасное ощущение липкости, которое вы можете испытывать с синтетическими волокнами.

Не только это, но и ткани с большим количеством нитей более гладкие по отношению к коже, поэтому, помимо того, что они намного удобнее, вы с меньшей вероятностью запутаетесь или запутаетесь в более грубых тканях, которые цепляются, особенно в ночном белье.

Попробуйте использовать перкаль, а не сатиновые простыни, так как они имеют более рыхлую ткань и, следовательно, намного более воздухопроницаемы.

Помимо того, что у вас есть подходящие простыни на лето, вы также должны убедиться, что у вас есть подходящее одеяло.

Ограничьте количество света, попадающего в ваш дом

Жалюзи и ставни используются не только для защиты от света, их также можно использовать для эффективного контроля температуры в вашем доме, что особенно полезно, когда дело касается спальни.

Интернет-магазин жалюзи дает своим специалистам рекомендации по лучшим вариантам на выбор. Джейсон Петеркин, директор компании, сказал: "Для начала подумайте о таких факторах, как направление вашего окна. Например, в комнате, выходящей на южную сторону, лучше использовать более толстые утеплители, которые сохранят прохладу.

Вообще говоря, деревянные жалюзи и ставни для плантаций отлично подходят для снижения температуры в доме, поскольку они позволяют регулировать количество света, проникающего в комнату, изменяя размер зазора между планками.

Дерево также действует как естественный проводник тепла, помогая не пропускать теплый воздух в летние месяцы.

"Если вы хотите полностью заблокировать солнечный свет, выберите затемняющие шторы. Плотная ткань не только поможет регулировать температуру в доме, но и обеспечит вам лучший ночной сон в более светлые месяцы и более светлое утро.

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