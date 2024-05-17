Как стерилизовать банки десятками и без пара: Клопотенко поделился секретом

Наверняка у каждой хозяйки есть свой метод как стерилизовать банки в сезон закруток. Главред выяснил, как стерилизовать банки, чтобы они не взрывались.

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Как стерилизовать банки десятками и без пара - рецепт от Клопотенко / Колаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Пропаривание банок перед консервацией является важным шагом для обеспечения безопасности и качества консервированных продуктов. Это помогает стерилизовать банки, удаляя любые микроорганизмы, бактерии или другие вредные патогены, которые могут присутствовать. Эти микроорганизмы могут вызвать порчу продуктов или даже заболевания, если их не уничтожить. О том, как простерилизовать банки рассказал в своем YouTube известный повар Евгений Клопотенко.

Как стерилизовать банки паром

Общеизвестно, что пропаривание помогает подготовить банки к высоким температурам во время процесса консервации, предотвращая возможные повреждения или трещины стекла из-за резкого изменения температуры. Это также способствует лучшей герметизации банок, что обеспечивает долговременную сохранность консервированных продуктов.

Евгений Клопотенко советует поставить на кастрюлю с кипящей водой сито большого размера и уже на него поставить банку для стерилизации

"Мы можем еще бросить сюда крышку, потому что крышки надо проваривать 2-3 минуты, потому что иногда бактерии также здесь бывают и это может быть причиной, почему банки взрываются", - указывает повар.

Как стерилизовать банки в микроволновке

По словам Клопотенко, второй способ для стерилизации банок - это микроволновка.

"Если у вас есть микроволновая печь, надо взять банку, одну столовую ложку воды, и поставить на 3 минуты. Таким образом банка в процессе нагрева будет стерилизоваться, потому что и вода, которая есть в банке, будет нагреваться и испаряться. Поэтому мы получаем и пар, и температуру", - рекомендует он.

Смотрите видео о том, как стерилизовать банки:

Как стерилизовать сразу несколько банок

Он отмечает, что если нужно одновременно стерилизовать несколько десятков банок, то можно использовать для этого духовую печь.

"Так, мы берем банки, сколько нам нужно, ставим их в духовку. Желательно, чтобы духовка уже была разогрета. Температура 180 градусов на 40 минут. Как бы это странно не звучало, но это самый массовый и самый простой способ для того, чтобы стерилизовать банки", - резюмирует Евгений Клопотенко.

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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