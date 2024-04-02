Как удалить аккаунт в Инстаграм: простые советы, которые помогут

Как удалить аккаунт в Инстаграм навсегда?
Удаление аккаунта в Инстаграме навсегда - процесс не такой легкий, как кажется на первый взгляд, сообщает портал AIN.
Удаление аккаунта в Инстаграме навсегда
Важно - Удаление аккаунта необратимо. Перед удалением сохраните все важные фотографии и видео, так как после удаления они будут потеряны навсегда.
Существует два способа удалить аккаунт:
1. Через веб-версию Instagram:
Перейдите на сайт и войдите в свой аккаунт.
В правом верхнем углу нажмите на иконку своего профиля.
В открывшемся меню выберите "Настройки".
В левом меню выберите "Управление аккаунтом".
Нажмите на ссылку "Удаление аккаунта".
Выберите причину удаления аккаунта и введите пароль.
Нажмите кнопку "Безвозвратно удалить аккаунт".
2. Через приложение Instagram:
Откройте приложение Instagram и войдите в свой аккаунт.
Нажмите на иконку своего профиля в правом нижнем углу.
В правом верхнем углу нажмите на иконку с тремя полосками.
Выберите "Настройки".
Прокрутите страницу вниз и выберите "Помощь".
Введите в строке поиска "Удалить аккаунт".
Выберите "Как удалить аккаунт".
Нажмите на ссылку "Удалить аккаунт".
Выберите причину удаления аккаунта и введите пароль.
Нажмите кнопку "Безвозвратно удалить аккаунт".
После удаления аккаунта:
- Ваш профиль, фотографии, видео и комментарии будут удалены.
- Ваше имя пользователя будет недоступно для других пользователей.
- Вы не сможете восстановить свой аккаунт.
- Если вы не уверены, хотите ли вы удалить свой аккаунт навсегда, вы можете временно его заморозить.
Чтобы временно заморозить аккаунт:
- Перейдите в "Настройки" > "Конфиденциальность и безопасность".
- Нажмите "Деактивация аккаунта".
- Выберите причину деактивации аккаунта и нажмите "Деактивировать временно".
Как удалить свой аккаунт в Инстаграм через приложение?
Удаление аккаунта в Инстаграме через приложение
Важно - Удаление аккаунта необратимо.
Перед удалением сохраните все важные фотографии и видео, так как после удаления они будут потеряны навсегда.
Чтобы удалить аккаунт в Инстаграме через приложение:
- Откройте приложение Instagram и войдите в свой аккаунт.
- Нажмите на иконку своего профиля в правом нижнем углу.
- В правом верхнем углу нажмите на иконку с тремя полосками.
- Выберите "Настройки".
- Прокрутите страницу вниз и выберите "Помощь".
- Введите в строке поиска "Удалить аккаунт".
- Выберите "Как удалить аккаунт".
- Нажмите на ссылку "Удалить аккаунт".
- Выберите причину удаления аккаунта и введите пароль.
Нажмите кнопку "Безвозвратно удалить аккаунт".
После удаления аккаунта:
- Ваш профиль, фотографии, видео и комментарии будут удалены.
- Ваше имя пользователя будет недоступно для других пользователей.
- Вы не сможете восстановить свой аккаунт.
Ваш аккаунт будет деактивирован, и его не будут видеть другие пользователи. Вы можете восстановить свой аккаунт в любое время, войдя в него снова.
Нововведення в Instagram
Пользователи соцсети "Инстаграм" смогут выбирать, хотят ли они, чтобы их собеседники видели уведомления о прочтении сообщения. Сейчас эту функцию тестируют. Она позволяет выключать отметки о прочтении в ваших частных сообщениях. Вскоре люди смогут сами выбирать, когда показывать другим, что они прочитали их сообщения
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Девушка "порвала" Instagram - ее средство отмоет даже самую грязную духовку
- ИИ создал девушку мечты каждого мужчины: Эмили Пеллегрини покорила Instagram
- "Не останется и следа": как удалить липкую наклейку с новой посуды
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред