Как удалить аккаунт в Инстаграм: простые советы, которые помогут

"Как удалить аккаунт в Инстаграм?" - думается, этим вопросом рано или поздно задается любой пользователь данной соцсети. Главред дает не него ответ.

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Как удалить аккаунт в Инстаграм? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как удалить аккаунт в Инстаграм навсегда?

Удаление аккаунта в Инстаграме навсегда - процесс не такой легкий, как кажется на первый взгляд, сообщает портал AIN.

Удаление аккаунта в Инстаграме навсегда

Важно - Удаление аккаунта необратимо. Перед удалением сохраните все важные фотографии и видео, так как после удаления они будут потеряны навсегда.

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Существует два способа удалить аккаунт:

1. Через веб-версию Instagram:

Перейдите на сайт и войдите в свой аккаунт.

В правом верхнем углу нажмите на иконку своего профиля.

В открывшемся меню выберите "Настройки".

В левом меню выберите "Управление аккаунтом".

Нажмите на ссылку "Удаление аккаунта".

Выберите причину удаления аккаунта и введите пароль.

Нажмите кнопку "Безвозвратно удалить аккаунт".

2. Через приложение Instagram:

Откройте приложение Instagram и войдите в свой аккаунт.

Нажмите на иконку своего профиля в правом нижнем углу.

В правом верхнем углу нажмите на иконку с тремя полосками.

Выберите "Настройки".

Прокрутите страницу вниз и выберите "Помощь".

Введите в строке поиска "Удалить аккаунт".

Выберите "Как удалить аккаунт".

Нажмите на ссылку "Удалить аккаунт".

Выберите причину удаления аккаунта и введите пароль.

Нажмите кнопку "Безвозвратно удалить аккаунт".

После удаления аккаунта:

Ваш профиль, фотографии, видео и комментарии будут удалены.

Ваше имя пользователя будет недоступно для других пользователей.

Вы не сможете восстановить свой аккаунт.

Если вы не уверены, хотите ли вы удалить свой аккаунт навсегда, вы можете временно его заморозить.

Чтобы временно заморозить аккаунт:

Перейдите в "Настройки" > "Конфиденциальность и безопасность".

Нажмите "Деактивация аккаунта".

Выберите причину деактивации аккаунта и нажмите "Деактивировать временно".

Как удалить свой аккаунт в Инстаграм через приложение?

Удаление аккаунта в Инстаграме через приложение

Важно - Удаление аккаунта необратимо.

Перед удалением сохраните все важные фотографии и видео, так как после удаления они будут потеряны навсегда.

Чтобы удалить аккаунт в Инстаграме через приложение:

Откройте приложение Instagram и войдите в свой аккаунт.

Нажмите на иконку своего профиля в правом нижнем углу.

В правом верхнем углу нажмите на иконку с тремя полосками.

Выберите "Настройки".

Прокрутите страницу вниз и выберите "Помощь".

Введите в строке поиска "Удалить аккаунт".

Выберите "Как удалить аккаунт".

Нажмите на ссылку "Удалить аккаунт".

Выберите причину удаления аккаунта и введите пароль.

Нажмите кнопку "Безвозвратно удалить аккаунт".

После удаления аккаунта:

Ваш профиль, фотографии, видео и комментарии будут удалены.

Ваше имя пользователя будет недоступно для других пользователей.

Вы не сможете восстановить свой аккаунт.

Ваш аккаунт будет деактивирован, и его не будут видеть другие пользователи. Вы можете восстановить свой аккаунт в любое время, войдя в него снова.

Нововведення в Instagram Пользователи соцсети "Инстаграм" смогут выбирать, хотят ли они, чтобы их собеседники видели уведомления о прочтении сообщения. Сейчас эту функцию тестируют. Она позволяет выключать отметки о прочтении в ваших частных сообщениях. Вскоре люди смогут сами выбирать, когда показывать другим, что они прочитали их сообщения

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