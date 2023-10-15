Как засолить сало по-закарпатски: секретная добавка гарантирует 100%-й результат

Многие гурманы отдают предпочтение деликатесам местной кухни. К наиболее популярным продуктам относится сало.
Оно заслуженно пользуется успехом как в копченом, так и в соленом видах. При этом одной из изюминок считается сало по-закарпатски.
Рецепт его приготовления прост и с ним сможет справиться практически каждый. Ведь все что нужно для приготовления сала по-закарпатски найдется почти на любой кухне.
Вареное сало по-закарпатски
Начинать советуют с выбора главной основы – непосредственно куска сала, который вам больше всего приглянулся. При этом стоит обращать внимание на то, что для приготовления сала по-закарпатски лучше всего подойдет кусок с мясной прослойкой.
А кроме основных ингредиентов и специй для приготовления сала по-закарпатски необходимо приготовить луковую шелуху.
Ведь приготовление сала по-закарпатски предусматривает его обработку в соленом отваре. Не забудьте при этом добавить ту самую луковую шелуху.
Специалисты в один голос уверяют, что ошибиться с приготовлением сала по-закарпатски практически невозможно. Ведь если в точности выполнять простую инструкцию – результат гарантирован.
Один из главных секретов приготовления сала по-закарпатски – использование необходимых специй. Также рекомендуется щедро добавлять соль и не бояться, что испортите продукт, ведь сало возьмет ровно столько соли, сколько необходимо.
Сало по-закарпатски рецепт
Для приготовления сала по-закарпатски необходимо подготовить килограмм сала с прослойкой. Также возьмите три зубчика чеснока. Вам понадобиться черный, красный перец, соль и кориандр. Не забудьте приготовить луковую шелуху – до 50 граммов.
Порядок действий:
- порежьте сало на куски со сторонами до 10 сантиметров;
- луковую шелуху выложите на дно кастрюли, залейте водой и доведите до кипения;
- добавьте соль и в кипящую воду поместите куски сала;
- варить сало в рассоле нужно не более получаса;
- приготовьте смесь для натирки, перемешав все ингредиенты и добавив измельченный чеснок;
- сало достать из рассола, охладить и тщательно натереть смесью из приправ и пряностей;
- заверните сало в фольгу и отправьте в холодильник на сутки для того, чтобы продукт пропитался и получил приятный аромат.
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