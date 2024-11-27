Многие зря этого не делают: почему нужно выворачивать джинсы при стирке

Простое правило может сохранить вашу любимую вещь.

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Почему нужно выворачивать джинсы при стирке / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как правильно стирать джинсы

Что с ними нужно сделать после стирки

Джинсы — это не просто удобная одежда, но и важный элемент моды, история которого насчитывает более 150 лет. Чтобы любимая пара сохранила цвет, форму и материал на долгие годы, важно правильно ухаживать за ней.

Один из главных секретов — выворачивать джинсы наизнанку перед стиркой, узнал Главред.

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Почему нужно выворачивать джинсы при стирке наизнанку

Во время стирки трение ткани о другие вещи и барабан стиральной машины может привести к выцветанию. Если джинсы вывернуты, внешняя сторона подвергается меньшему воздействию, что помогает дольше сохранить насыщенный цвет, пишет портал Sante+.

Выворачивание уменьшает износ поверхности джинсов, особенно в зонах с декоративными элементами, потертостями или принтами.

При стирке наизнанку уменьшается вероятность образования заломов и линий на лицевой стороне ткани.

Как правильно стирать джинсы?

Программируйте стиральную машину на деликатный цикл с использованием холодной воды. Горячая вода ускоряет выцветание и может повредить ткань. Капля белого уксуса в моющее средство поможет сохранить цвет и сделает джинсы мягче. Не беспокойтесь о запахе уксуса — он исчезнет после высыхания.

Если джинсы не сильно загрязнены, достаточно их проветрить. Подвесьте их в ванной во время душа — пар поможет удалить легкие запахи.

Чем реже джинсы стираются, тем дольше они сохраняют свой первоначальный вид. Используйте ручную стирку или замачивание для удаления легких загрязнений.

Как сушить джинсы?

Сушите джинсы на свежем воздухе, избегая прямых солнечных лучей, чтобы сохранить цвет.

Выворачивайте джинсы наизнанку при глажке, используя низкую температуру. Начинайте с карманов, затем переходите к талии и штанинам.

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