Мудрые хозяйки не выбрасывают черствый хлеб: что из него делают

Мы расскажем, что делать с черствым хлебом, чтобы извлечь максимум пользы.

https://glavred.info/lifehack/mudrye-hozyayki-ne-vybrasyvayut-cherstvyy-hleb-chto-iz-nego-delayut-10526489.html Ссылка скопирована

Мудрые хозяйки не выбрасывают черствый хлеб / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

У многих хозяек дома время от времени остается черствый хлеб. Однако не стоит торопиться избавляться от этого продукта, ведь у него есть свои преимущества.

Мы узнали, что делать с черствым хлебом и как его применить с пользой.

Золотистые гренки

Обжарьте ломти хлеба в масле до золотистой корки. Посыпьте сахаром и корицей, и вуаля - у вас великолепные гренки, идеальные к чашке кофе.

видео дня

Аналогично можно сделать и чесночные гренки, но вместо сахара и корицы нужно использовать соль и чеснок.

Крошка для панировки

Измельчите черствый хлеб в крошку. Она идеально подойдет для панировки курицы, рыбы или овощей. Получится хрустящий внешний слой!

Положите хлеб в холодильник

Это прекрасная мера для предотвращения появления неприятного запаха и избавления от уже имеющихся затхлых ароматов.

Оставьте хлеб на несколько дней, после чего извлеките его. Все лишние запахи исчезнут, и вам не потребуется тратить время на тщательную очистку внутренних поверхностей. Важно, однако, не использовать хлеб, если он начал плесневеть, поскольку это только ухудшит ситуацию.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.