Мудрые хозяйки не выбрасывают черствый хлеб: что из него делают

У многих хозяек дома время от времени остается черствый хлеб. Однако не стоит торопиться избавляться от этого продукта, ведь у него есть свои преимущества.
Мы узнали, что делать с черствым хлебом и как его применить с пользой.
Золотистые гренки
Обжарьте ломти хлеба в масле до золотистой корки. Посыпьте сахаром и корицей, и вуаля - у вас великолепные гренки, идеальные к чашке кофе.
Аналогично можно сделать и чесночные гренки, но вместо сахара и корицы нужно использовать соль и чеснок.
Крошка для панировки
Измельчите черствый хлеб в крошку. Она идеально подойдет для панировки курицы, рыбы или овощей. Получится хрустящий внешний слой!
Положите хлеб в холодильник
Это прекрасная мера для предотвращения появления неприятного запаха и избавления от уже имеющихся затхлых ароматов.
Оставьте хлеб на несколько дней, после чего извлеките его. Все лишние запахи исчезнут, и вам не потребуется тратить время на тщательную очистку внутренних поверхностей. Важно, однако, не использовать хлеб, если он начал плесневеть, поскольку это только ухудшит ситуацию.
Вам может быть интересно:
- Оттает за пару минут: как очистить автомобиль от льда
- Качественная рыба выглядит так: как выбрать селедку
- Что делать, если медленно уходит вода: 3 хитрости, которые точно помогут