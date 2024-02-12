Мужчина показал трюк, чем почистить контакты от окисления батарейки

Окисление батареек - достаточно распространенная проблема. Многие сталкивались с тем, как батарейки покрываются странным налетом, вытекают или окисляются, в следствие чего на контактах и приборах образовываются продукты окисления. Мы расскажем, что за белый налет на батарейках и как от него избавляться.
Что делать если батарейки потекли
Потекшие батаейки - вовсе не беда, эту проблему достаточно просто устранить. Мужчина в ТикТок рассказал, чем почистить контакты от окисления батарейки и что сделать, чтобы она больше не окислялась.
Для этого вам понадобится:
- уксус
- ватные палочки
- наждачная бумага
- вазелин
Как убрать окисление
Для начала необходимо убрать следы от батареек, которые уже окислились. Для этого необходимо смочить ватную палочку в уксусе и обработать им контакты. После небольшого промежутка времени стоит зачистить контакты любым доступным способом, например, наждачной бумагой.
После этого нужно взять вазелин и тонким слоем нанести его с двух сторон батарейки. Защитный слой этого продукта помешает влаге и воздуху проникать к металическим контактам и вызывать оксиление.
Смотрите видео о том, что делать, если батарейки окисляются:
@dzengen
Запомните совет и ваши батарейки в пульте больше никогда не окислятся♬ оригинальный звук - Генератор идей
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