Мужчина показал трюк, чем почистить контакты от окисления батарейки

Главред расскажет, как поступить, когда батарейка оксиляется прям внутри устройства и как это предотвратить.

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Чем почистить контакты от окисления батарейки / коллаж: Главред, фото: скриншот

Окисление батареек - достаточно распространенная проблема. Многие сталкивались с тем, как батарейки покрываются странным налетом, вытекают или окисляются, в следствие чего на контактах и приборах образовываются продукты окисления. Мы расскажем, что за белый налет на батарейках и как от него избавляться.

Что делать если батарейки потекли

Потекшие батаейки - вовсе не беда, эту проблему достаточно просто устранить. Мужчина в ТикТок рассказал, чем почистить контакты от окисления батарейки и что сделать, чтобы она больше не окислялась.

Для этого вам понадобится:

видео дня

уксус

ватные палочки

наждачная бумага

вазелин

Как убрать окисление

Для начала необходимо убрать следы от батареек, которые уже окислились. Для этого необходимо смочить ватную палочку в уксусе и обработать им контакты. После небольшого промежутка времени стоит зачистить контакты любым доступным способом, например, наждачной бумагой.

После этого нужно взять вазелин и тонким слоем нанести его с двух сторон батарейки. Защитный слой этого продукта помешает влаге и воздуху проникать к металическим контактам и вызывать оксиление.

Смотрите видео о том, что делать, если батарейки окисляются:

@dzengen Запомните совет и ваши батарейки в пульте больше никогда не окислятся ♬ оригинальный звук - Генератор идей

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