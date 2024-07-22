Налет и плесень уже не вернется: как отмыть бачок унитаза внутри

Известковый налет и плесень в сливном бачке унитаза не только портят внешний вид, но и могут стать причиной неприятного запаха и поломок. Чтобы избежать этих проблем, можно использовать простой и доступный метод очистки с помощью уксуса.
Этот натуральный продукт является отличной альтернативой химическим средствам, так как не содержит вредных веществ и экономит ваши деньги, пишет Sante+.
Santé+ Magazine
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Как отмыть бачок унитаза внутри уксусом
Уксус содержит уксусную кислоту, которая обладает мощными свойствами удаления накипи и известкового налета. Он также является природным антибактериальным средством, эффективно дезинфицирующим поверхности.
Что вам понадобится:
- Уксус
- Резиновые перчатки
- Губка
- Щетка для чистки
Пошаговая инструкция по очистке бачка унитаза:
- Отключите подачу воды и спустите воду: Это предотвратит поступление новой воды в бачок и облегчит процесс очистки.
- Вскипятите воду: Вам потребуется столько кипятка, чтобы заполнить 1/3 бачка унитаза. Дайте воде немного остыть, чтобы избежать повреждений пластика.
- Добавьте уксус: Налейте от 250 до 500 мл белого уксуса в остывшую воду.
- Залейте смесь в бачок: Влейте получившуюся смесь в бачок и распределите её по краям чаши. Оставьте на несколько часов или на ночь, чтобы уксусная кислота успела растворить налет и накипь.
- Наденьте перчатки: Защитите свои руки резиновыми перчатками перед началом чистки.
- Слейте воду: Спустите воду из бачка, чтобы удалить смесь уксуса и воды вместе с растворенным налетом.
- Чистка: Используйте щетку или губку для тщательной чистки внутренней поверхности бачка и чаши унитаза. Особое внимание уделите местам с наибольшими отложениями налета.
- Дополнительные меры: Если накипь образовалась толстым слоем, можно предварительно подогреть уксус перед добавлением в бачок и оставить на ночь. Также можно использовать шпатель для удаления особо стойких остатков.
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