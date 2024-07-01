Почему плохо смывается в унитазе: как легко справиться с пахучей проблемой

Почему плохо смывается в унитазе? – c таким вопросом постоянно сталкиваются, к сожалению, многие владельцы квартир и домов. Главред разбирается в вопросе.

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Что делать, если плохо смывает унитаз? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что делать, если плохо смывает унитаз?

Существует несколько причин, почему унитаз может плохо смывать, сообщает портал Seejanedrill:

Проблемы с бачком:

Низкий уровень воды. Убедитесь, что вода в бачке наполняется до нужного уровня. Отрегулируйте поплавок, если необходимо.

Слабый слив. Проверьте, не засорился ли сливной механизм в бачке. Очистите его от грязи и ржавчины.

Неправильная установка. Убедитесь, что бачок правильно установлен и подключен к унитазу.

Засоры:

В сифоне - наиболее распространенная причина. Используйте вантуз или прочистной тросик для устранения засора.

В канализационной трубе - засор может быть deeper in the канализационной системе. В этом случае может потребоваться помощь сантехника.

В унитазе - предметы, которые не должны быть смыты в унитаз (например, влажные салфетки, гигиенические средства или пищевые отходы), могут застрять в унитазе и препятствовать смыву.

Неправильная конструкция:

Неправильная форма чаши. Некоторые унитазы спроектированы таким образом, что вода не распределяется равномерно, что может привести к плохому смыву.

Слабый напор воды. Если напор воды в вашем доме низкий, это может повлиять на эффективность смыва.

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Что делать, если засорился унитаз и не смывает?

Что делать:

Проведите первичную диагностику:

Проверьте уровень воды в бачке.

Посмотрите, быстро ли наполняется бачок.

Нажмите кнопку смыва и понаблюдайте за тем, как вода уходит из унитаза.

Устраните простые проблемы:

Очистите от грязи и ржавчины сливной механизм в бачке.

Используйте вантуз или прочистной тросик для устранения засоров.

Отрегулируйте поплавок в бачке.

Обратитесь к сантехнику - если вы не можете самостоятельно устранить проблему, обратитесь к сантехнику.

Советы:

Используйте меньше бумаги.

Не смывайте в унитаз предметы, которые не предназначены для этого.

Регулярно очищайте унитаз специальными средствами.

При покупке нового унитаза обратите внимание на его конструкцию и характеристики

Почему течет вода в унитазе? Чаще всего вода в унитазе течет из-за проблем внутри бачка - с прокладкой под арматурой или клапаном набора воды, который не держит ее уровень. Проблема решается заменой прокладки, арматуры или клапана.

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