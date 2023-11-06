Невероятный лайфхак для хозяек: вот для чего нужна 4-я сторона терки

Все знают, как натирать сыр на терке, но знаете ли вы, для чего используется четвертая сторона терки с наименьшими отверстиями? У нас есть ответ.

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Стало известно для чего предназначена 4 сторона терки / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео YouTube / Ѕuрегхозяйка

Простая терка - один из самых полезных гаджетов на наших кухнях. Но знаете ли вы, как правильно ею пользоваться? Существует большая вероятность того, что вы не знаете, как правильно пользоваться теркой, но помощь всегда рядом.

Существует множество хитрых уловок с использованием популярных приборов: от использования отверстия в ложке для спагетти для измерения размера порции до удлинения посудомоечной машины для высоких стаканов. Но последнее открытие может оказаться самым полезным из всех. Пишет издание Mirror.

Один пользователь Reddit недавно обратился на сайт с вопросом, как использовать сторону терки с наименьшими отверстиями. "Все, что она когда-либо делала, это ранила мою руку, но я буквально никогда не использовал эту сторону терки с маленькими отверстиями. Я использовал другую сторону, чтобы натереть сыр", - признался автор. И он был не единственным, кто был озадачен.

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Не менее озадаченный комментатор написал: "у меня точно такая же... и я также предположил, что он предназначен для того, чтобы сыр стал немного меньше после натирания. Однако все, что она делает, это поднимает Вашу руку, когда вы неправильно ее держите!!!...хорошо царапает костяшки пальцев..."

К счастью, у некоторых опытных поваров был под рукой ответ.

"Да, но потребовались годы, чтобы понять, что пармезан и цедру лимона/апельсина/лайма лучше всего измельчать с этих двух сторон".

"Натереть твердый сыр или чеснок, мускатный орех, возможно, имбирь, чтобы получилась паста".

"Картофельные драники получаются великолепными с этой стороны!"

Дальнейшее подтверждение приходит от кулинарных экспертов с сайта Marthastewart.com. По их словам, "меньшие отверстия для измельчения предназначены для мелкой терки сыра, шоколада, овощей и т. д.".

Таким образом, самые маленькие отверстия можно использовать, чтобы сделать тонкие пряди сыра, которые легко растворяются в салатных заправках или соусах, или, как предлагают пользователи Reddit, чтобы натереть цедру цитрусовых и мускатный орех.

Между тем, сторона с широкими прорезями используется для нарезки - так же, как и сторона с большими отверстиями. А сторона с самыми большими отверстиями для измельчения - та, которую многие из нас используют чаще всего - предназначена для полутвердого сыра, моркови и яблок.

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