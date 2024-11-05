Ни одна слезинка не прольется: как быстро и просто нарезать лук

В Сети распространился гениальный лайфхак, который делает процесс нарезания лука намного проще и приятнее.

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Как нарезать лук без слез / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как быстро нарезать лук с помощью овощечистки

Способ нарезания лука без слез от повара

Нарезание лука может показаться неприятным делом, ведь часто вызывает у нас слезы. Однако, как оказалось, существует способ, который может сделать этот процесс проще и без лишнего дискомфорта.

Главред узнал о новом лайфхаке, который облегчает нарезание лука, и стал настоящей сенсацией в Сети. Обычно овощечистку используют, чтобы снять кожуру с овощей. Однако, с помощью этого инструмента можно и нарезать лук.

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Новый способ для нарезания лука

В Instagram-аккаунте @allthingsexplained появилось видео, где показывают, как овощечистку используют для нарезания лука на тонкие ломтики. В видео автор проводит овощечисткой по луку, нарезая ровные ломтики.

Смотрите видео, как порезать лук овощечисткой:

Автор отметил, что этот способ кажется очевидным, однако его мало кто использует. Этот лайфхак заинтересовал многих и видео набрало более 301 000 лайков. Пользователи восторженно комментировали: "Это гениально!"

Но не все были в восторге. Некоторые отметили, что простой нож справляется не хуже.

Как не плакать, нарезая лук

Другим популярным лайфхаком поделилась шеф-повар Эрика Вайдс, пишет Mirror. Она предлагает два способа, которые помогут избежать слез во время нарезания лука:

Используйте очень острый нож. Чем острее лезвие, тем меньше лук повреждается, и это уменьшает высвобождение соединений, которые вызывают слезы. Правильная техника нарезания. Когда режете лук, скользите лезвием вперед и вниз, а не просто разрезайте прямо. Этот метод помогает избежать повреждения клеток лука, уменьшая количество веществ, которые и заставляют нас плакать.

Благодаря этим простым хитростям процесс нарезания лука может стать более удобным и приятным.

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