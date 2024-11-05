Ни одна слезинка не прольется: как быстро и просто нарезать лук

Вы узнаете:
- Как быстро нарезать лук с помощью овощечистки
- Способ нарезания лука без слез от повара
Нарезание лука может показаться неприятным делом, ведь часто вызывает у нас слезы. Однако, как оказалось, существует способ, который может сделать этот процесс проще и без лишнего дискомфорта.
Главред узнал о новом лайфхаке, который облегчает нарезание лука, и стал настоящей сенсацией в Сети. Обычно овощечистку используют, чтобы снять кожуру с овощей. Однако, с помощью этого инструмента можно и нарезать лук.
Новый способ для нарезания лука
В Instagram-аккаунте @allthingsexplained появилось видео, где показывают, как овощечистку используют для нарезания лука на тонкие ломтики. В видео автор проводит овощечисткой по луку, нарезая ровные ломтики.
Смотрите видео, как порезать лук овощечисткой:
Автор отметил, что этот способ кажется очевидным, однако его мало кто использует. Этот лайфхак заинтересовал многих и видео набрало более 301 000 лайков. Пользователи восторженно комментировали: "Это гениально!"
Но не все были в восторге. Некоторые отметили, что простой нож справляется не хуже.
Как не плакать, нарезая лук
Другим популярным лайфхаком поделилась шеф-повар Эрика Вайдс, пишет Mirror. Она предлагает два способа, которые помогут избежать слез во время нарезания лука:
- Используйте очень острый нож. Чем острее лезвие, тем меньше лук повреждается, и это уменьшает высвобождение соединений, которые вызывают слезы.
- Правильная техника нарезания. Когда режете лук, скользите лезвием вперед и вниз, а не просто разрезайте прямо. Этот метод помогает избежать повреждения клеток лука, уменьшая количество веществ, которые и заставляют нас плакать.
Благодаря этим простым хитростям процесс нарезания лука может стать более удобным и приятным.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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