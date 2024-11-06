Ничего не порвется: мужчина показал, как правильно вскрывать конверт

Правда, что все гениальное просто.

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Мужчина показал, как правильно вскрывать конверт / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Наверняка каждый из нас испытывал то самое чувство предвкушения при получении письма – будь то радостная весточка или важное уведомление. Однако, в спешке многие вскрывают конверт так, что рискуют повредить его содержимое.

В социальных сетях недавно распространился "гениальный" метод, позволяющий аккуратно вскрывать конверты, пишет Главред.

Популярный аккаунт в Instagram, @jeffandlaurenshow, с аудиторией более 324 000 подписчиков, показал, как можно быстро и безопасно открыть конверт. В своём видео они демонстрируют простой трюк: аккуратно отрывают угол конверта и плавно отрывают его вниз по линии, сохраняя целостность содержимого.

видео дня

Этот метод вскрытия сразу нашел отклик среди пользователей, ведь он позволяет открыть конверт чисто и без риска.

Под видео, которое уже собрало тысячи лайков, подписчики оставили восторженные комментарии. Один из пользователей написал: "Вы шутите? Это гениально!" Другой добавил: "Это просто блестяще". Тем не менее, нашлись и те, кто удивился, почему этот метод еще не стал общеизвестным. "Я открываю свою почту таким образом уже много лет", – отметил один из комментаторов, а другой скептически отозвался: "Это просто неправильно".

Этот трюк не только экономит время, но и помогает защитить содержимое письма. К тому же, это простое действие позволяет сделать вскрытие конверта более аккуратным, оставляя чистые линии и целый документ внутри.

Смотрите видео о том, как правильно открывать конверт:

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