Нужно всего несколько секунд: как отличить настоящую кожу от кожзама

С этими простыми способами вы сможете более уверенно различать настоящую кожу от кожзама.

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Как отличить кожу от кожзама / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Узнать, является ли изделие из настоящей кожи или кожзама, может быть не такой простой задачей, как кажется. Однако с помощью нескольких простых способов вы сможете более уверенно различить эти материалы и выбирать продукты, которые соответствуют вашим предпочтениям и ожиданиям.

Как отличить настоящую кожу от кожзама?

Осмотрите текстуру: Настоящая кожа имеет натуральную текстуру, которая может быть неровной, морщинистой и иметь поры или мелкие шрамы. Кожзам, наоборот, имеет более равномерную и искусственную текстуру.

Настоящая кожа имеет натуральную текстуру, которая может быть неровной, морщинистой и иметь поры или мелкие шрамы. Кожзам, наоборот, имеет более равномерную и искусственную текстуру. Запах: Настоящая кожа имеет характерный запах, который напоминает натуральную кожу. Кожзам может не иметь этого запаха или пахнуть химическими компонентами.

Настоящая кожа имеет характерный запах, который напоминает натуральную кожу. Кожзам может не иметь этого запаха или пахнуть химическими компонентами. Проверьте гибкость: Настоящая кожа гибкая и податливая. Если вы согнете кожаное изделие, оно будет медленно возвращаться в исходное положение. Кожзам может быть более жестким и не таким податливым.

Как проверить кожу зажигалкой?

Еще одним способом проверить, является ли материал настоящей кожей или кожзамом, является метод "зажигалки". Вот как это сделать:

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Возьмите небольшой кусок материала, который вы хотите проверить. Прикладывайте к нему небольшой пламя зажигалки в месте, которое не будет заметно, если материал поврежден. Если материал начинает тлеть и пахнет, как сгорающие волосы, это может быть признаком настоящей кожи. Кожзам обычно загорается и может пахнуть химически.

Однако будьте осторожны при использовании этого метода, и всегда проверяйте материал в незаметном месте.

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