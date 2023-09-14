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Нужно всего несколько секунд: как отличить настоящую кожу от кожзама

Сергей Кущ
14 сентября 2023, 10:34 обновлено 14 сентября, 10:34
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С этими простыми способами вы сможете более уверенно различать настоящую кожу от кожзама.
Как отличить кожу от кожзама
Как отличить кожу от кожзама / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Узнать, является ли изделие из настоящей кожи или кожзама, может быть не такой простой задачей, как кажется. Однако с помощью нескольких простых способов вы сможете более уверенно различить эти материалы и выбирать продукты, которые соответствуют вашим предпочтениям и ожиданиям.

Как отличить настоящую кожу от кожзама?

  • Осмотрите текстуру: Настоящая кожа имеет натуральную текстуру, которая может быть неровной, морщинистой и иметь поры или мелкие шрамы. Кожзам, наоборот, имеет более равномерную и искусственную текстуру.
  • Запах: Настоящая кожа имеет характерный запах, который напоминает натуральную кожу. Кожзам может не иметь этого запаха или пахнуть химическими компонентами.
  • Проверьте гибкость: Настоящая кожа гибкая и податливая. Если вы согнете кожаное изделие, оно будет медленно возвращаться в исходное положение. Кожзам может быть более жестким и не таким податливым.

Как проверить кожу зажигалкой?

Еще одним способом проверить, является ли материал настоящей кожей или кожзамом, является метод "зажигалки". Вот как это сделать:

видео дня
  1. Возьмите небольшой кусок материала, который вы хотите проверить.
  2. Прикладывайте к нему небольшой пламя зажигалки в месте, которое не будет заметно, если материал поврежден.
  3. Если материал начинает тлеть и пахнет, как сгорающие волосы, это может быть признаком настоящей кожи. Кожзам обычно загорается и может пахнуть химически.

Однако будьте осторожны при использовании этого метода, и всегда проверяйте материал в незаметном месте.

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