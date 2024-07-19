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Мощная атака "адской" жары: первая помощь при солнечном или тепловом ударе

Алексей Тесля
19 июля 2024, 15:21
66
Что можно выпить от перегрева на солнце - как быстро убрать тепловой удар.
Солнце, скорая
Как оказать первую помощь при тепловом или солнечном ударе / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Pixabay/jplenio

Аномальные летние температуры создают опасность перегрева и получения солнечного или теплового удара. Это может произойти, если человек находится под палящими лучами солнца (солнечный удар), или пребывает в помещении с высокой температурой (тепловой удар).

При солнечном ударе у человека обычно повышается температура тела, а также усиливается потоотделения. Также может учащаться пульс, возникнуть головная боль, слабость, а также тошнота и рвота.

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе

Если установлено, что человек получил солнечный удар, сразу необходимо убрать пострадавшего из-под прямых солнечных лучей и перенести в тень или прохладное помещение.

Порядок действий:

  • снимите с пострадавшего одежду и ослабьте ремень;
  • к голове приложите прохладный компресс;
  • дайте попить пострадавшему прохладную воду;
  • при ухудшении состояния вызывайте скорую помощь.

Что такое солнечный удар?

Солнечный удар - разновидность теплового удара, возникающая в случае локального перегревания головы под прямыми солнечными лучами. Развитию солнечного удара способствует общее перегревание организма во время жары в летнюю погоду. Солнечный удар сопровождается головной болью, вялостью, рвотой. В тяжелых случаях - комой. Симптомы перегревания усиливаются при повышении влажности окружающей среды.

Что нужно делать при солнечном ударе в домашних условиях

Самое главное правило – необходимо увести пострадавшего с улицы в хорошо проветриваемое помещение и помочь ему занять горизонтальное положение, обеспечив покой. Если под рукой есть вентилятор, можно его включить для лучшей циркуляции воздуха. Предложить пострадавшему чуть прохладную и немного подсоленную воду.

Что нельзя делать при перегревании

Если у пострадавшего наблюдаются явные признаки перегревания, первой реакцией может быть желание охладить пострадавшего, однако этого не следует делать. Поэтому нельзя помещать пострадавшего в ванну с холодной водой или под холодный душ.

Также не следует купать человека в бассейне, реке или в море. Лучше предложить выпить пострадавшему минеральную воду с небольшим добавлением лимонного сока, или некрепкий мятный чай.

Смотрите видео - какие первые признаки перегрева на солнце:

В чем разница между тепловым и солнечным ударом

При схожих симптомах вся разница в причинах возникновения теплового и солнечного ударов. Ведь солнечный удар возникает вследствие воздействия прямых солнечных лучей прямо на голову и мозг человека. Вместе с тем тепловой удар может возникнуть при нахождении человека в очень жарком помещении, когда чрезмерное тепло действует на весь организм.

тепловой удар - как оказать первую помощь, ифографика
/ Главред

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