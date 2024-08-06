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Почему нельзя заворачивать сыр в пищевую пленку

Сергей Кущ
6 августа 2024, 10:02
106
Большинство людей, пытаясь сохранить остатки сыра используют пищевую пленку, но эксперт предостерегает от этого.
Почему нельзя заворачивать сыр в пищевую пленку
Почему нельзя заворачивать сыр в пищевую пленку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Сара Тейлор, эксперт по гигиене питания из High-Speed Training, рассказала об оптимальных способах хранения сыра - и это совсем не пищевая пленка, как многие думают.

Большинство людей, пытаясь сохранить остатки сыра используют пищевую пленку, но Сара предостерегает от этого, пишет Express.co.uk.

"Каждый сыр уникален, и поэтому у каждого из них свои требования, чтобы сохранить их в лучшем виде. Твердые сыры, такие как пармезан, имеют низкое содержание влаги, а поскольку бактериям для выживания необходимы пища и влага, сыр с низким содержанием влаги хранится дольше", - пояснила эксперт.

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Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

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Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Из-за низкого содержания влаги твердые сыры лучше заворачивать в пленку, а не в вощеную сырную бумагу (или пергамент для выпечки), так как бумага пропускает воздух, что приводит к высыханию сыра.

Однако мягкие сыры, такие как бри, с более высоким содержанием влаги, должны дышать .Если мягкие сыры не могут "дышать", в них накапливаются аммиачные газы, которые могут изменить вкус и испортить вкусное соленое лакомство".

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика
Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика / Главред

"Поэтому мягкие сыры не следует плотно заворачивать в пленку, так как они будут потеть", - отметила эксперт.

Вместо этого мягкие сыры следует заворачивать в вощеную сырную бумагу, пергамент для выпечки или многоразовую вощеную ткань, а затем помещать в герметичный контейнер.

Эксперт также посоветовала: "Если у вас особенно твердый сыр, добавьте в контейнер кусок увлажненного кухонного полотенца - это поможет регулировать атмосферу внутри контейнера".

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