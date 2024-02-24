Полотенца будут в разы мягче: как постирать одежду с функцией пара, руководство

Пар проникает глубоко в волокна ткани, эффективно удаляя загрязнения, аллергены и микробы.

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Как происходит стирка с паром/ Коллаж Главред, фото flickr (Radek Szuban), freepik

В современном мире технологии стирки одежды достигли нового уровня благодаря функции обработки паром. Этот инновационный метод не только облегчает процесс стирки, но и приносит ряд дополнительных преимуществ, делая бережную и эффективную стирку доступной каждому.

Что можно стирать с функцией пара

Функция обработки паром подходит для широкого спектра тканей и предметов одежды:

Деликатные ткани: пар нежно обрабатывает шелк, шифон и другие деликатные материалы, не повреждая их структуру.

пар нежно обрабатывает шелк, шифон и другие деликатные материалы, не повреждая их структуру. Тяжелые и грубые ткани: джинсы, плотный хлопок и махровые полотенца также выигрывают от стирки с паром, становясь мягче и приятнее на ощупь.

джинсы, плотный хлопок и махровые полотенца также выигрывают от стирки с паром, становясь мягче и приятнее на ощупь. Вещи, нуждающиеся в освежении: костюмы, пальто, и даже пледы могут быть быстро освежены без необходимости полной стирки.

Как стирает машинка с паром

Станция с паром в стиральной машине преобразует воду в насыщенный горячий пар, который затем равномерно распределяется по барабану. Пар проникает глубоко в волокна ткани, эффективно удаляя загрязнения, аллергены и микробы. Этот процесс не только очищает одежду на более глубоком уровне, но и делает ткани мягче, а цвета — ярче.

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Как включить обработку паром в стиральной машине

Чтобы включить функцию обработки паром в стиральной машине, выполните следующие действия:

Включите стиральную машину и выберите подходящий режим стирки. Обратите внимание на режимы, которые могут быть предназначены для использования с паром, например, деликатная стирка или стирка для аллергиков. Активируйте функцию пара, нажав на кнопку с надписью "Steam", "Пар" или подобную. Убедитесь, что на дисплее появился индикатор активации пара. Загрузите бельё в машину, следя за тем, чтобы не перегружать её. Добавьте моющее средство в соответствующий отсек. Запустите стирку, нажав кнопку старта. Стиральная машина выполнит выбранный цикл с включённой функцией пара. Дождитесь окончания стирки и извлеките бельё после сигнала о завершении.

Для более точной настройки и использования функции пара рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя вашей стиральной машины и убедиться, что выбранные вещи подходят для стирки с паром.

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