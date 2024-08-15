Мощный оберег от несчастья: что такое четверговая соль и как ее сделать

Что говорят, когда готовят четверговую соль и какой силой она обладает - Главред собрал интересные факты.

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Как приготовить четверговую соль / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Как правильно сделать четверговую соль в 2024 году и для чего она назначается - опытные хозяйки давно пользуются таким методом. Сейчас до сих пор верят, что она имеет сильные целебные свойства и может помогать при различных расстройствах у человека.

Четверговая соль - это специально приготовленная черная соль, которая может избавить от болезней, сглаза и недобрых намерений, считают в народе. Обычно такую соль используют как оберег в течение целого года. Ею не только солят еду, но и дают в дорогу в мешочке. Блогер в Youtubе рассказала, что также можно с помощью соли изгнать из дома злую энергетику.

Как готовить четверговую соль в домашних условиях

Приготовить четверговую соль можно только в один день в году, а именно в Чистый четверг, что перед Страстной пятницей. Такую соль можно использовать круглый год.

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Чтобы приготовить четверговую соль, стоит взять комок соли, завернуть в тряпку и отправить в горячую печь. Стоит дождаться, пока тряпка обгорит, тогда нужно собрать соль и сохранить ее до Пасхи. Опытные хозяйки отметили, что необходимо готовить черную соль в полной тишине. Соль получит черный цвет из-за того, что она пройдет несколько химических реакций в печи.

В Сети поделились еще одним интересным рецептом приготовления четверговой соли с мукой. Черную соль нужно приготовить с мукой на сковородке. Стоит взять килограмм соли и разогреть в чугунной сковороде. Позже добавить 10 столовых ложек ржаной муки. После этого готовую соль нужно охладить и разделить по мешочкам. Для лучшего защитного эффекта, к черной соли можно добавить лекарственные травы: календула, полынь, мята. Достаточно будет лишь щепотки трав.

Какую молитву нужно читать во время приготовления четверговой соли

Современные хозяйки готовят черную соль по современному рецепту - стоит прокалить на сковороде поваренную соль, а помешивая ее по часовой стрелке, нужно трижды прочитать молитву "Отче наш".

Как использовать четверговую соль

В народе считают, что четверговую соль следует использовать, тогда когда кто-то заболел. Нужно лишь добавить эту соль в стакан воды и дать выпить больному человеку. Такой метод поможет и животным, ведь раньше их также лечили черной солью.

Чтобы очистить собственный дом от злой энергетики, четверговую соль добавляли в ведро с водой и мыли все углы дома.

Однако, черная соль является главным символом на Пасхальном столе. Ее необходимо поставить на главное место праздничного стола.

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