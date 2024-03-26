Приготовьтесь к большому улову: когда начинает клевать окунь весной

Как правильно ловить окуня в марте, чтобы поймать много рыбы - Главред собрал полезные советы для рыбаков. Одной из самых очевидных и беспроигрышных тактик ловли окуня в начале весны является ориентация рыболова на заливы и любые другие участки с замедленным или вообще отсутствующим течением, а также места с переменным рельефом.
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Можно ли ловить окуня весной на спиннинг
Опытные рыбаки рассказали, что лучшие снасти для успешной ловли окуня - спиннинги. Это самый лучший инструмент, который хорошо зарекомендовал себя. Спиннинги легко могут выдержать даже крупную трофейную рыбу. Однако, для результативной рыбалки нужно специальное рыболовное снаряжение.
Лучше всего выбрать удочку-спиннинг для ловли окуня, которая имеет тест от 0,5 г до 7 г. Для максимальной чувствительности и надежности следует выбирать изделия из углеродного волокна или карбона. Эффективность ловли увеличится, если использовать маленькие воблеры, силиконовые рыбки, твистеры или блесны.
Когда нерест окуня в Украине
Окунь начинает нереститься, когда температура воды в водоеме повышается до 5-8 градусов Цельсия. В этот период, в течение одной-двух недель, рыба почти не питается - поймать ее становится значительно труднее.
Сразу после нереста у окуня начинается активный жор. Он начинает искать себе пищу. У рыбаков есть почти месяц, чтобы поймать свой большой улов. Лучше искать окуней на мели, или же у пологих берегов. Лучшее время для успешной рыбалки: с 6:00 до 9:00 или с 18:00 до 21:00.
После нереста лучше ловить рыбу в местах:
- у берега, если поблизости есть коряги или камыш;
- в местах, где есть протоки с небольшой глубиной или мелкие ручьи с чистой водой;
- участки рядом с обрывистыми берегами и срезами, которые позволяют укрываться от течения.
В каком месяце лучше ловить окуня
Окунь - рыба очень привередливая к резким изменениям погодных условий. Чтобы улов был успешным, должно быть стабильное атмосферное давление, потепление, и благоприятные ветры. Крупный и средний окунь ловится утром после рассвета (с 6 до 10 часов), и вечером до наступления сумерек. Мелкий окунь может клевать на протяжении всего светового дня.
Лучшая рыбалка происходит в первой четверти, на растущей луне, но это лишь один из факторов. Однако, стоит учитывать разную погоду и температуру на улице, чтобы рыбалка была успешной.
Смотрите видео о том, как ловить окуня весной:
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