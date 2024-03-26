Церковный праздник 27 марта: что нельзя делать в день святой мученицы Матроны

Главред расскажет, какой религиозный праздник 27 марта и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой церковный праздник 27 марта / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

27 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мученицы Матроны Солунской.

Какой праздник 27 марта

В Украине и мире 27 марта отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 27 марта

По новому церковному календарю, 27 марта в Украине отмечают день мученицы Матроны Солунской. Святая мученица Матрона является защитницей и покровительницей девушек и женщин, домохозяек и хранительниц семейного очага.

Мученица Матрона Солунская родилась в 3-4 веках в греческих Фессалониках. Известно, что святая воспитывалась в религиозной семье, с детства приобщалась к вере, много молилась и ходила в церковь. Девушка была помощницей жены известного и влиятельного военачальника - Павтилы, которая будучи иудейкой усиленно склоняла Матрону отречься от христианства во имя принятия иудаизма. Женщина постоянно жестоко избивала Матрону за ее веру.

Однажды разъяренная Павтила так сильно избила мученицу толстыми палками, после чего Матрона умерла, а тело ее по распоряжению мучительницы сбросили с городской стены. Христиане подняли его и с честью похоронили.

Павтила же вскоре на том месте, где сбросили с высокой стены тело Матроны, оступилась, упала и разбилась, получив заслуженное возмездие.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 27 марта

В этот день нельзя ссориться, ведь ссора в этот день приведет к серьезным ухудшениям отношений с родными.

В этот день не стоит тяжело работать - это будет большим грехом.

Запрещается также убирать, мыть пол, стирать, шить, вязать и прясть.

Нельзя желать людям зла, потому что это вернется вам в трехкратном размере.

Именины 27 марта

27 марта День Ангела отмечают владельцы таких имен как Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел.

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