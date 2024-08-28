Что можно повесить на стену в спальне: притянет большой успех и счастье

Что вешают над кроватью для сна в качестве оберега - Главред собрал интересные факты и приметы.

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Что нельзя держать в спальне / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Что можно придумать над кроватью и как украсить это пространство, чтобы оно имело стильный вид и служило оберегом - специалисты фэн-шуй рассказали о тонкостях оформления спальни. Считается, что именно стена над изголовьем кровати лучшее место для картины или другого декора. Однако стоит помнить, что согласно науке фэн-шуй нужно соблюдать правила выбора декора.

Что можно вешать над кроватью в спальне

Над кроватью обычно вешают картины или холсты. Специалисты советуют приобрести несколько картин, чтобы они имели схожую тематику, ведь это привлечет положительную энергию. Также стоит вешать картины в спальне на одной стене, однако ни в коем случае не более трех изображений. Если вы сосредоточились на картинах, тогда не стоит размещать другой декор, чтобы не утяжелять помещение лишними предметами.

Лучше всего в спальне разместить картины с пейзажем, натюрморты или абстракции. Также стоит рассмотреть варианты картин с животными или растениями - это будет вызывают хорошие эмоции, которые потом хорошо влиять на мышление человека.

Специалисты по фэн-шуй также советуют, что можно размещать картины, где будет изображено то, к чему вы стремитесь и чем вдохновляетесь. Если вы мечтаете о детях в вашей семье, тогда стоит повесить картину с изображением детей. Возможно вы мечтаете о дорогой машине или отдых на райском острове, тогда также можете разместить соответствующую картину, ведь они подсознательно будут настраивать вас на достижение цели.

Дизайнеры советуют, если вы хотите визуально увеличить помещение вашей спальни, тогда стоит использовать длинные панорамные картины.

Также стоит обратить внимание на цветовую гамму картин, ведь они не должны быть очень яркими. Зато лучше выбрать изображение с пастельными оттенками. Например, оттенки синего на картинах помогут расслабиться и снимут напряжение.

Что повесить над кроватью вместо ковра

Вместо ковра на стене можно выбрать современные альтернативы декора. Дизайнеры предлагают заменить его на зеркальное полотно, которое прекрасно визуально расширит вашу комнату. Зеркало будет отражать свет и добавлять комнате воздуха и пространства.

Также можно украсить спальную комнату с помощью полок, или закрытых шкафчиков над кроватью. Их можно использовать вместо тумбочки для хранения мелочей.

Над кроватью также можно разместить разнообразные бра, ведь они станут не только элементом для освещения спальни, но и отлично дополнят дизайн комнаты. Теплый свет от ламп позволит вам почитать книгу и создаст приятную интимную атмосферу в спальне.

Куда нельзя вешать ловец снов

Известно, что ловец снов делают из сетки, которую вплетают в круг из мощной лозы, их также украшают перьями и различными бусинами. Часто такой оберег бывает в виде капли воды, однако сейчас делают и трехмерные ловцы.

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Считается, что такой амулет может вызывать злых и добрых духов сновидений. Его работа заключается в том, что он отсеивает злых духов, которые запутываются в паутине узоров и погибают с первыми лучами солнца, а добрые - мягко скользят по перьям и опускаются к спящему, принося ему приятные и добрые сны.

Обычно люди люди вешают ловец снов на дверь, или на стену, но это большая ошибка. Специалисты отмечают, что ловец снов должен вращаться, ведь так он перекрывает путь к духам. Если они не крутятся, тогда злые духи попадают в ловушку и весь негатив будет накапливаться у вас в квартире. Поэтому стоит повесить его возле головы, но так, чтобы он обязательно крутился.

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