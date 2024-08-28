Что можно повесить на стену в спальне: притянет большой успех и счастье

Что можно придумать над кроватью и как украсить это пространство, чтобы оно имело стильный вид и служило оберегом - специалисты фэн-шуй рассказали о тонкостях оформления спальни. Считается, что именно стена над изголовьем кровати лучшее место для картины или другого декора. Однако стоит помнить, что согласно науке фэн-шуй нужно соблюдать правила выбора декора.
Что можно вешать над кроватью в спальне
Над кроватью обычно вешают картины или холсты. Специалисты советуют приобрести несколько картин, чтобы они имели схожую тематику, ведь это привлечет положительную энергию. Также стоит вешать картины в спальне на одной стене, однако ни в коем случае не более трех изображений. Если вы сосредоточились на картинах, тогда не стоит размещать другой декор, чтобы не утяжелять помещение лишними предметами.
- Лучше всего в спальне разместить картины с пейзажем, натюрморты или абстракции. Также стоит рассмотреть варианты картин с животными или растениями - это будет вызывают хорошие эмоции, которые потом хорошо влиять на мышление человека.
- Специалисты по фэн-шуй также советуют, что можно размещать картины, где будет изображено то, к чему вы стремитесь и чем вдохновляетесь. Если вы мечтаете о детях в вашей семье, тогда стоит повесить картину с изображением детей. Возможно вы мечтаете о дорогой машине или отдых на райском острове, тогда также можете разместить соответствующую картину, ведь они подсознательно будут настраивать вас на достижение цели.
- Дизайнеры советуют, если вы хотите визуально увеличить помещение вашей спальни, тогда стоит использовать длинные панорамные картины.
- Также стоит обратить внимание на цветовую гамму картин, ведь они не должны быть очень яркими. Зато лучше выбрать изображение с пастельными оттенками. Например, оттенки синего на картинах помогут расслабиться и снимут напряжение.
Что повесить над кроватью вместо ковра
- Вместо ковра на стене можно выбрать современные альтернативы декора. Дизайнеры предлагают заменить его на зеркальное полотно, которое прекрасно визуально расширит вашу комнату. Зеркало будет отражать свет и добавлять комнате воздуха и пространства.
- Также можно украсить спальную комнату с помощью полок, или закрытых шкафчиков над кроватью. Их можно использовать вместо тумбочки для хранения мелочей.
- Над кроватью также можно разместить разнообразные бра, ведь они станут не только элементом для освещения спальни, но и отлично дополнят дизайн комнаты. Теплый свет от ламп позволит вам почитать книгу и создаст приятную интимную атмосферу в спальне.
Куда нельзя вешать ловец снов
Известно, что ловец снов делают из сетки, которую вплетают в круг из мощной лозы, их также украшают перьями и различными бусинами. Часто такой оберег бывает в виде капли воды, однако сейчас делают и трехмерные ловцы.
Считается, что такой амулет может вызывать злых и добрых духов сновидений. Его работа заключается в том, что он отсеивает злых духов, которые запутываются в паутине узоров и погибают с первыми лучами солнца, а добрые - мягко скользят по перьям и опускаются к спящему, принося ему приятные и добрые сны.
Обычно люди люди вешают ловец снов на дверь, или на стену, но это большая ошибка. Специалисты отмечают, что ловец снов должен вращаться, ведь так он перекрывает путь к духам. Если они не крутятся, тогда злые духи попадают в ловушку и весь негатив будет накапливаться у вас в квартире. Поэтому стоит повесить его возле головы, но так, чтобы он обязательно крутился.
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