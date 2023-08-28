Профессиональная уборщица Кэролайн Соломон часто делится своими советами с более чем 242 000 подписчиков в TikTok.

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Эксперт назвала 6 вещей, которые нельзя хранить в спальне / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Мастер-уборщица перечислила шесть вещей, которые она никогда бы не стала хранить в своей спальне.

Профессиональная уборщица Кэролайн Соломон часто делится своими советами с более чем 242 000 подписчиков в TikTok.

Она подчеркнула, что спальня — это место для отдыха и восстановления сил, поэтому чистоте и свежести следует уделять особое внимание в равной мере

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В недавнем видеоролике Кэролайн перечислила множество ошибок, которые мешают сохранить спальню свежей, начиная со слишком большого количества подушек.

Второй предмет, который следует держать вне спальни, — это мусорное ведро, которое следует хранить в другой комнате, чтобы предотвратить появление неприятных запахов.

"Я рекомендую хранить это в ванных комнатах, чтобы в вашей спальне пахло свежестью", - объяснил создатель контента.

То же самое касается корзин для грязного белья, которые Кэролайн советует держать в шкафу.

По мнению Кэролайн, крайне важно не допустить, чтобы беспорядок заполонил вашу спальню, поскольку это может помешать ясности вашего ума.

Было обнаружено, что люди не только производят больше гормона стресса, когда они окружены беспорядком, но беспорядок также снижает ваши шансы сохранить окружающую среду свежей.

Более того, Кэролайн не рекомендует размещать рабочее место внутри спальни и советует вместо этого оставить его в отдельной комнате.

Это связано с тем, что проведение большого количества времени в той же комнате, где вы спите ночью, может истощить вашу энергию и вызвать чувство вялости.

И последнее, но не менее важное: Кэролайн не рекомендует размещать зеркала напротив кровати, что противоречит одному из основных принципов фэн-шуй.

Смотрите видео о том, что нельзя хранить в спальне:

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