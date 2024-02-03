Сколько часов держит тепло термопот: ответ вас приятно удивит

Что такое термопот и зачем люди его используют в хозяйстве - узнайте в материале.

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В чем преимущество термопота / коллаж: Главред, скриншот: видео

Зачем нужен термопот в хозяйстве и чем лучше электрического чайника - Главред собрал полезные советы. Термопот еще не столь популярный гаджет, но он подойдет для многих целей, ведь имеет прекрасную способность долго держать теплую воду внутри. Это удобная вещь для путешествий или отдыха на природе.

Термопот что это такое

Термопот - это девайс, который вмещает в себе электрический чайник и термос. Этот гаджет может не только вскипятить воду, но и держать эту воду горячей еще несколько часов. Состоит он из резервуара для воды, нагревательного элемента и помпы для ее подачи. Термопот имеет простое управление с помощью кнопок. Изготавливают его из пластика и нержавеющей стали.

Что лучше купить чайник или термопот: преимущества

Термопот поддерживает высокую температуру и долго держит воду горячей.

Он имеет большой объем резервуара - в среднем имеет 5 литров, а чайники максимально могут вместить 1,7 литра.

Мощность термопота составляет всего 700-900 Вт, а электрический чайник в 2-3 раза меньше.

Термопот имеет больше функций, его комфортно использовать. Есть функция "отложенного старта" для удобства.

Также можно выставить нужный температурный режим, если вам не нужен кипяток.

Все технологии термопота сделаны для безопасности человека. Крышка автоматически блокируется, если устройство включено. Также действует защита от перегрева устройства.

В чем преимущество термопота: сколько держит тепло

Самое популярное преимущество термопота - это то, что он максимально долго сохраняет горячую воду. Сколько он будет держать теплую воду зависит от объема и материала, из которого изготовлен термопот. Обычно, стандартный термопот может держать горячую воду до 4 часов. Однако, есть некоторые модели, которые могут держать внутри горячую воду до 10 часов. Часто такие аппараты используют большие семьи, в основном для заведений питания. Кстати, это замечательный девайс на случай частых отключений электричества. Можно приготовить не только чай или кофе, но и суп.

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