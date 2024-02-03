УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Сколько часов держит тепло термопот: ответ вас приятно удивит

Юлия Закрепа
3 февраля 2024, 17:07
Что такое термопот и зачем люди его используют в хозяйстве - узнайте в материале.
Сколько часов держит тепло термопот: ответ вас приятно удивит
В чем преимущество термопота / коллаж: Главред, скриншот: видео

Зачем нужен термопот в хозяйстве и чем лучше электрического чайника - Главред собрал полезные советы. Термопот еще не столь популярный гаджет, но он подойдет для многих целей, ведь имеет прекрасную способность долго держать теплую воду внутри. Это удобная вещь для путешествий или отдыха на природе.

Термопот что это такое

Термопот - это девайс, который вмещает в себе электрический чайник и термос. Этот гаджет может не только вскипятить воду, но и держать эту воду горячей еще несколько часов. Состоит он из резервуара для воды, нагревательного элемента и помпы для ее подачи. Термопот имеет простое управление с помощью кнопок. Изготавливают его из пластика и нержавеющей стали.

Что лучше купить чайник или термопот: преимущества

  • Термопот поддерживает высокую температуру и долго держит воду горячей.
  • Он имеет большой объем резервуара - в среднем имеет 5 литров, а чайники максимально могут вместить 1,7 литра.
  • Мощность термопота составляет всего 700-900 Вт, а электрический чайник в 2-3 раза меньше.
  • Термопот имеет больше функций, его комфортно использовать. Есть функция "отложенного старта" для удобства.
  • Также можно выставить нужный температурный режим, если вам не нужен кипяток.
  • Все технологии термопота сделаны для безопасности человека. Крышка автоматически блокируется, если устройство включено. Также действует защита от перегрева устройства.

В чем преимущество термопота: сколько держит тепло

Самое популярное преимущество термопота - это то, что он максимально долго сохраняет горячую воду. Сколько он будет держать теплую воду зависит от объема и материала, из которого изготовлен термопот. Обычно, стандартный термопот может держать горячую воду до 4 часов. Однако, есть некоторые модели, которые могут держать внутри горячую воду до 10 часов. Часто такие аппараты используют большие семьи, в основном для заведений питания. Кстати, это замечательный девайс на случай частых отключений электричества. Можно приготовить не только чай или кофе, но и суп.

видео дня

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

18:26 Украина
Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступления

Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступления

17:55 Stars
Ситуация в Авдеевке резко изменилась: эксперт рассказал о планах россиян

Ситуация в Авдеевке резко изменилась: эксперт рассказал о планах россиян

17:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:59

Сергей Стерненко. Российская ПВО успешно отработала по НПЗ в Волгограде Видеоблоги

18:50

Нацотбор Евровидения 2024: Данилко впервые публично заговорил на украинскомВидео

18:38

В России ИИ получит 25 лет за "измену родине"мнение

18:26

Многие не знают: для чего опытные хозяйки связывают зубные щеткиВидео

18:26

Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

Гороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателейГороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателей
18:09

Без "рабовладельческих" норм: в ВР подали альтернативный законопроект о мобилизации

17:55

Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступленияВидео

17:33

Ситуация в Авдеевке резко изменилась: эксперт рассказал о планах россиян

17:24

Массированный прорыв обороны пехотой: эксперт о сценарии нового штурма Киева

Реклама
17:07

Сколько часов держит тепло термопот: ответ вас приятно удивит

16:58

"Техасу импонирует Трамп": эксперт раскрыл катастрофические последствия протестов для Украины

16:33

Финал Евровидения 2024: букмекеры резко изменили ставки на победителя от УкраиныВидео

16:10

Лунный календарь на 4 февраля: для каких начинаний благоприятен день

16:06

Командный пункт взорвали вместе с оккупантами: детали удара по аэродрому Бельбек

15:57

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ найдут змею

15:21

Наносил удары по Украине: в России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95Фото

15:07

Пригласили к военным НАТО: Ефросинина похвасталась достижениями мужа на войне

14:59

"Ракеты у нас будут": в Раде анонсировали передачу Украине дальнобойных TaurusВидео

14:58

Россияне нацелились на стратегический город: в ВСУ рассказали о боях на востоке

14:45

"Путин будет ликвидирован": историк рассказал о планах российской элиты

Реклама
14:36

Церковный праздник 4 февраля: не рассказывайте о своих снах

14:24

Дуда оправдался за свое неудачное заявление о "невозвращении" Крыма Украине

14:15

Огромные потери: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

13:40

Российская армия мощно наступает: в ВСУ сделали важное заявление

13:36

Джамала ждет третьего ребенка

13:29

"Это особое место": Дуда засомневался в деоккупации КрымаВидео

13:25

Ситуация на Купянском направлении: Сырский сообщил о важном решении

13:21

Не все коту масленица: рецензия на фильм "Аргайл"Видео

12:59

Завод Лукойла в Волгограде атаковали беспилотники СБУ - СМИ

12:46

Удары по кораблям РФ: Украина уничтожила пятую часть Черноморского флота - СМИ

12:23

США атаковали объекты в Ираке и Сирии: Байден раскрыл детали

12:17

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 будет доступен на Киевстар ТВ

12:10

Считались самыми мощными: Канада может передать Украине десятки тысяч ракет – CBC News

12:06

Ситуация сложная: экс-командир "Айдара" назвал причины вывода войск из Авдеевки

12:04

"Россия готовит большое наступление": Жданов рассказал об опасных этапах войны

12:04

Скандинавский трюк с одеялом, посде которого сон станет как у младенца

11:52

HBО разорвала контракт с актером, который поддержал российских оккупантов

11:34

"Свежий аромат": эксперт раскрыл, какое растение поглощает все неприятные запахи

11:18

В РФ вдова оккупанта написала донос на 67-летнего врача-терапевта за "поддержку Украины"Видео

11:10

Китайский гороскоп на 4 февраля: Кролик - отдохните, Змея - следите за кошельком

Реклама
10:56

Умер голливудский актер, сыгравший в "Рокки"

10:54

Только гений найдет ключ в лесу за 7 секунд: необычайная оптическая иллюзия

10:28

В Кремле изменили риторику о "достижениях" РФ в войне: в ISW раскрыли детали

10:00

В WP рассказали, почему Зеленский медлит с отставкой Залужного

09:58

Если пюре надоело: новый рецепт картофеля по-украински к столу

09:52

Хватит уже про "советскую армию", я вас умоляюмнение

09:14

ВСУ трудно держать оборону из-за недостатка оружия: в ISW рассказали о наступлении РФ

09:05

В Кривом Роге - аварийные отключение света, возможны перебои со связью из-за атаки дронов

08:35

"Брати участь" или "приймати участь": языковед объяснил, какое выражение правильноеВидео

08:33

В РФ горел один из крупнейших НПЗ в стране: росСМИ пишут об атаке дроновВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять